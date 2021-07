Morti sul lavoro: 44 enne romeno perde la vita mentre lava i vetri

Ancora una tragedia si è consumata nel mondo del lavoro: un uomo ha perso la vita nella nostra regione.

L’uomo è morto dopo una caduta da un’altezza di 5 metri nella zona di Torrette ad Ancona: è precipitato nel piazzale davanti al Timecity Bar lungo via Flaminia. Si tratterebbe di un incidente sul lavoro, avvenuto mentre la vittima stava pulendo delle vetrate.

Inutili i soccorsi del 118. Accertamenti sono in corso da parte dell’Asur (Azienda Sanitaria Unica Regionale) e della polizia.

E’ un 44enne rumeno, che lavorava per una ditta di pulizie, l’uomo morto sul colpo stamane ad Ancona dopo un volo da 5 metri di altezza. Stava pulendo la vetrata di un hotel nei pressi di via Flaminia. Sono stati trovati i suoi attrezzi da lavoro. Tra le ipotesi, anche quella di un malore che lo ha colto mentre si trovava su una passerella sopraelevata davanti alle finestre. Immediati i soccorsi, dato che nella stessa zona c’è l’ospedale regionale di Torrette, ma per il 44enne non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato trasportato all’obitorio per eventuali ulteriori accertamenti. Le indagini sono condotte dalla polizia, sul luogo anche l’Asur.