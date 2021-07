Macerata Opera Festival e Connesi. Riconfermata la digital partnership. L’appuntamento con la manifestazione è dal 23 luglio al 13 agosto.

Macerata Opera Festival e Connesi. In scena l’Aida e la Traviata.

Il Festival riconferma Connesi come digital partner e fornitore unico per i servizi di connettività internet, ICT e telefonia allo Sferisterio.

La prestigiosa manifestazione che celebra quest’anno il suo centenario, si svolgerà dal 23 luglio al 13 agosto e porterà in scena due celebri opere: l’Aida e la Traviata.

Per il terzo anno consecutivo Connesi sostiene lo Sferisterio con il progetto Art Bonus proposto dal Comune di Macerata per la valorizzazione dell’arena.

Il monumentale teatro all’aperto è stato dotato delle migliori tecnologie per la telecomunicazione:

ha un impianto permanente in fibra ottica e radio per lo streaming ad alta risoluzione, la telefonia VoIP e la migliore connessione internet attualmente disponibile sul mercato per gli ospiti e per la stampa.

Connesi inoltre mette a disposizione della biglietteria del Festival, una rete Wi-Fi che supporta gli organizzatori nella lettura dei codici a barre dei biglietti, garantendo un accesso rapido e in tutta sicurezza.

Acquistando i ticket on line con modalità [email protected], sarà sufficiente stampare il biglietto ricevuto via e-mail e mostrarlo all’ingresso dell’Arena, evitando così lunghe code ed assembramenti.

Nicolò Bartolini, Direttore Commerciale di Connesi spiega quanto segue:

“Siamo onorati di poter fornire tutto il nostro supporto a questo prestigioso Festival della città di Macerata che quest’anno celebra il suo centenario “.

“Con il progetto Art Bonus abbiamo dato il nostro contributo alla valorizzazione, in chiave tecnologica, dello splendido teatro monumentale.

Abbiamo così reso estremamente contemporaneo e digitalizzato un edificio del XIX secolo che ci auguriamo continui nel tempo ad ospitare manifestazioni così importanti.”

Connesi, operatore di telecomunicazioni, da 15 anni si propone come partner di aziende e pubbliche amministrazioni con lo scopo di colmare il digital divide, annullare le differenze tra piccoli borghi e grandi città, e accompagnare nel tempo i propri clienti verso la digital transformation.

Per maggiori informazioni:

https://www.facebook.com/MacerataOperaFestivalSferisterio/