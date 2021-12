Continua il successo delle open night della vaccinazione per il Covid anche nelle Marche.

Circa 300 dosi di vaccino anti covid somministrate (molte booster) per il primo open day a Fabriano.

Tanti i residenti dei cinque Comuni dell’Ambito 10 (Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto D’Esi, Serra San Quirico, in provincia di Ancona) che si sono recati al Punto Vaccinale di Popolazione, nei locali Centro Commerciale Il Gentile via Gigli a Fabriano.

Molti non sono riusciti a farlo, ma ci sarà una nuova possibilità per sabato 11 dicembre.

“Operatori sanitari, medici infermieri e personale amministrati, hanno rinunciato con grande spirito di sacrificio al loro giorno di riposo per dedicare due giornate alla popolazione del territorio, che era rimasta priva di prenotazione per via del centro vaccinale sottodimensionato rispetto alla nuova fase di vaccinazione”, ha detto la coordinatrice servizio Prevenzione dell’Asur, dott. Selena Saracino. Novità in arrivo. “Siamo in procinto di traslocare entro breve. E arriverà nuovo personale dalla Regione Marche che ci ha promesso i medici del commissario straordinario. Dunque, potremo essere maggiormente operativi, con maggiori slot di prenotazione e nuovi open day. Al momento, somministrando senza prenotazione oggi e sabato, circa 300 dosi, era il massimo che potevamo fare e spero che la gente abbia apprezzato”, conclude. Si replica l’11 dicembre dalle 9 alle 15 e dalle 16 alle 22.