Covid, vaccinazioni 5-11 anni: dopo il via libera le Marche si organizzano

Pubblicata la circolare per i ragazzi sotto gli 11 anni le Marche sono pronte per organizzare le vaccinazioni anti Covid anche per i più piccoli dopo il via libera delle scorse ore.

E’ stata emanata nella tarda serata di ieri dal Ministero della Sanità la circolare per la vaccinazione dei bambini tra 5 e 11 anni con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica.

La vaccinazione avverrà con due dosi, a tre settimane di distanza.

