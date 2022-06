Da lunedì parte il “Sondaggio per le utenze di AnconAmbiente”

Ancona – Torna così come lo scorso anno lunedì 13 giugno 2022 il “Sondaggio per le utenze di AnconAmbiente” aperto a tutti gli utenti di Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti. Un’azione di customer satisfaction utile al fine di misurare la percezione dell’utente riguardo all’offerta dei servizi aziendali. Il sondaggio, completamente anonimo, potrà essere compilato telematicamente utilizzando la App di AnconAmbiente Junker o il sito aziendale www.anconmbiente..it e, inoltre, lo stesso sarà proposto a tutti coloro che si recheranno, nei prossimi giorni, in tutti i CentrAmbiente e agli sportelli al pubblico dell’azienda.

“Così come lo scorso anno, anche per questo 2022 abbiamo deciso di avviare questa iniziativa – ha dichiarato il Presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto – giacché la soddisfazione dell’utenza è fondamentale per AnconAmbiente. Invito tutti a partecipare anche perché, compilando il questionario, gli stessi utenti avranno un percepito chiaro di quella che è l’attività della nostra azienda e, sono sicuro, che questi pochi minuti dedicati alle risposte delle domande saranno di accrescimento tanto per i cittadini che per tutta la nostra organizzazione. Voglio sottolineare che il sondaggio è aperto a tutti i comuni gestiti dall’AnconAmbiente così da avere un quadro, il più completo possibile, della situazione”.

“I dati raccolti – ha aggiunto Roberto Rubegni Amministratore Delegato di AnconAmbiente –saranno utilissimi per prevedere le esigenze future degli utenti anticipandone le loro necessità. Dal giorno 13 giugno al 10 luglio il questionario potrà essere compilato, così da poter raccogliere la maggior mole di dati utilissimi anche per tutti i nostri addetti, al fine di razionalizzare e migliorare i nostri servizi”.

Loading...