Dalla Vigna alla Tavola, appuntamento venerdì al Casale del Chienti

Venerdì 29 ottobre appuntamento al Casale del Chienti, a Montecosaro Scalo, alle ore 20.00 con il progetto “Marche Femminile Plurale” del bando regionale “dalla Vigna alla Tavola”.

Cena degustazione per esaltare la cucina marchigiana e i vini della regione.

Come da bando, protagonisti della tavola saranno le etichette dei produttori vinicoli delle Marche. Per l’occasione saranno degustati i vini delle cantine Tenuta Musone – Colognola, Villa Forano (dell’associazione Donne del Vino delle Marche), Dezi.

Il ristorante Casale del Chienti è a gestione familiare. È il frutto dalla passione della famiglia Scoponi per la ristorazione. Da anni lo chef Antonio lavora per selezionare e cucinare al meglio pregiate carni locali e dal mondo mentre Donatella è la regina della cucina per la pasta fatta a mano e il pane che ogni giorno ha un nuovo profumo e nuovi ingredienti. La sommelier Gloria gestisce il locale e in sala e guida nella scelta dei vini della fornita cantina a vista.

Info e prenotazioni: 377.9770220. Per approfondire il progetto Marche Femminile Plurale, che ha come capofila Eclissi Eventi, il sito internet è

www.marchefemminileplurale.it