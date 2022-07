DANIELE BARTOCCI VINCE IL PREMIO GIORNALISMO CULTURALE ARGENPIC IN LAZIO

Si è tenuta sabato sera all’Auditorium San Pancrazio di Tarquinia (Viterbo) la cerimonia di premiazione della IV edizione del Premio Culturale Argenpic, patrocinato da Comune e Università Agraria di Tarquinia, con il sostegno di Bcc Roma e la partnership, tra gli altri, dell’Instituto Cultural Latinoamericano di Buenos Aires.

Il premio per il giornalismo è andato al giornalista marchigiano Daniele Bartocci, autore di un reportage tecnico e di approfondimento in ambito food pubblicato online. “Sono davvero felice di ricevere questo riconoscimento, a pochi mesi di distanza dal Premio Professionista dell’Anno Giornalismo e Comunicazione Sport&Food ricevuto alla Borsa Italiana di Milano in occasione dei Le Fonti Innovation&Leadership Awards”, ha commentato Daniele Bartocci ai margini della cerimonia. “Caseifici d’Italia, un patrimonio prezioso da scoprire, è il titolo dell’elaborato giornalistico di Daniele Bartocci pubblicato su testata online, che vince questo premio giornalismo culturale Argenpic – così la giuria del premio – Un articolo che declina esaustivamente l’argomento e che, a parte i tecnicismi, offre anche al lettore comune un quadro chiaro e preciso del settore lattiero-caseario, eccellenza del comparto agroalimentare e fiore all’occhiello per il made in Italy. L’autore mostra come l’eccellenza di un’azienda si raggiunga e si misuri non solo sulla base della capacità produttiva ma anche tramite l’attuazione di strategie a medio e lungo termine volte a coniugare la redditività con il pieno rispetto dell’ambiente e le richieste di sostenibilità provenienti di moderni consumatori. Perché si può essere consumatori, e anche produttori accorti e consapevoli, se si è soprattutto rispettosi dell’ordine e benessere naturale”. Poche settimane fa Daniele Bartocci aveva ricevuto il premio Renato Cesarini come miglior giornalista under 35 e il Premio Giornalismo World Masterchef Pizza d’oro a Milano Marittima.