Del Monte® Supercoppa, il primo ostacolo per la Cucine Lube arriva dalla Brianza

La Del Monte® Supercoppa torna all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche e lo fa con la possibilità di riabbracciare in una volta sola ben quattro tifoserie per un colpo d’occhio che si preannuncia mozzafiato (via libera al 75% di capienza). Il weekend del 23 e 24 ottobre offrirà un grande spettacolo sugli spalti e un grande spettacolo in campo con le due Semifinali da dentro o fuori e la resa dei conti del giorno successivo.

Faccia a faccia da dentro o fuori per la Cucine Lube Civitanova, che sabato (ore 15.15, diretta Rai Sport, Volleyballworld.tv e diretta Radio Arancia) affronta la Vero Volley Monza, squadra esordiente nella manifestazione e intenzionata a rendere la vita difficile ai campioni d’Italia. La vincente approderà alla resa dei conti in programma domenica 24 ottobre (ore 18) contro l’altra finalista, una tra Perugia e Trento. Percorso parallelo nelle prime due giornate di Regular Season: gli uomini di Gianlorenzo Blengini hanno espugnato Padova in tre set e sono caduti in casa al tie break contro Piacenza, mentre la formazione di Massimo Eccheli ha piegato 3-1 Modena nel primo turno, ma ha perso al fotofinish il derby all’Allianz Cloud contro Milano.

Cucine Lube a caccia della quinta Supercoppa

La Semifinale con Monza sarà la quattordicesima volta dei cucinieri in Supercoppa Italiana, trofeo che il Club biancorosso ha conquistato in 4 occasioni (2006, 2008, 2012 e 2014).

In vendita biglietti per i singoli match e abbonamenti per la due giorni al botteghino dell’Eurosuole Forum venerdì e sabato dalle ore 16 alle 19. Sabato biglietteria aperta dalle 10 a oltranza. Dalle 17 di oggi i biglietti per le singole gare sono disponibili anche online e nei punti vendita Vivaticket.

Alla scoperta dell’avversario

Ottava stagione consecutiva in SuperLega Credem Banca. Dopo una annata sportiva da record, con lo straordinario quarto posto raggiunto in Regular Season e l’accesso per la prima volta nella storia alla Semifinale Scudetto, i rossoblù di Massimo Eccheli puntano a confermarsi tra le big. All’inserimento di innesti di qualità come l’opposto tedesco Grozer e i nazionali bulgari Grozdanov e Karyagin, rispettivamente centrale e schiacciatore, Monza ha confermato Dzavoronok e Davyskiba nel reparto dei martelli, gli esperti Orduna e Calligaro come palleggiatori, il vincitore dell’oro europeo Galassi e il capitano delle ultime tre stagioni Beretta tra i centrali, oltre al libero azzurro Federici. Nel roster giovani di prospettiva come Mitrasinovic, opposto croato, Galliani e Gaggini, schiacciatore e libero del vivaio, per offrire allo staff ulteriori scelte durante un cammino impreziosito dagli esordi in CEV Cup (seconda esperienza europea della storia brianzola) e nella Supercoppa.

Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova): “Il percorso dei miei ragazzi sarà il più difficile di tutti perché siamo la squadra da battere. Per noi è un onore ma anche un peso, una pressione da portare dietro. I nostri avversari avranno sempre l’obiettivo di battere il Club più vincente degli ultimi anni e al tempo stesso avranno quella leggerezza nel cercare di farlo che ci complicherà le cose. Non va trascurata la qualità in crescita delle rivali. Monza ha perso Lagumdzija, ma ha inserito un campione come Grozer e vanta un centrale al top come Grozdanov. Noi arriveremo alla Final Four con la giusta grinta. Il fatto che si siano giocate due partite di Campionato comporta risvolti interessanti sul piano tecnico. Il livello di gioco sarà molto elevato”.

Osmany Juantorena (capitano Cucine Lube Civitanova): “Dopo la Finale Scudetto per me è stato il minimo portare da capitano la coppa del titolo ai tifosi fuori dall’Eurosuole Forum. L’ho fatto per loro che ci sostenevano da fuori a causa delle restrizioni. In Supercoppa e durante questa stagione per fortuna non avremo questi problemi, i supporter potranno venire a tifarci ed esultare. Avevamo bisogno della ripartenza: domenica mi sono emozionato perché mi sembravano anni che non vedevo i sostenitori. Che brividi salutare i miei figli sugli spalti. La Del Monte® Supercoppa? Per tanti vale poco, ma la vorranno vincere tutti, noi per primi, e sappiamo che non sarà semplice. La sfida contro Monza sarà complicata, il nostro obiettivo è giocare la Finale di domenica, ma siamo consapevoli che non sarà un percorso semplice”.

Massimo Eccheli (allenatore Vero Volley Monza): “La soddisfazione di essere in Final Four di Supercoppa è enorme, perché Monza partecipa per la prima volta. Siamo curiosi e vogliosi di confrontarci con questa chance che ci siamo guadagnati lo scorso anno. Speriamo di giocarcela al massimo delle nostre possibilità attuali, perché l’impegno è di alto profilo. Civitanova sulla carta è ben attrezzata e forte, ma come diceva Grbic quando giocava a Milano: “la carta non gioca”. Speriamo quindi di poter avere delle possibilità e di fare una prestazione adeguata all’evento. Sarà importante giocare al top, esprimendoci da squadra come successo a tratti con Milano e Modena “.

Thomas Beretta (capitano Vero Volley Monza): “Quest’anno possiamo e dobbiamo dire la nostra, visto che l’obiettivo è quello di ricalcare i risultati della passata stagione. Siamo reduci dalla sconfitta al quinto set contro Milano dove potevamo prenderci più di un punto ma alla fine quello che conta è stata la nostra reazione. Civitanova nostra bestia nera? Non l’abbiamo mai battuta. Vogliamo riuscire a invertire questo trend. In realtà ci proviamo ogni volta e ci siamo andati vicino in qualche occasione. In Supercoppa è il primo confronto: chissà che non possa essere positivo. Il nostro gruppo? Siamo uniti. Tutti dobbiamo dare il massimo quando veniamo chiamati in causa. Nessuno può mollare di un centimetro perché, come lo scorso anno, siamo tutti importanti”.

Il programma

Sabato 23 ottobre 2021, ore 15.15

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza

Diretta RAI Sport

Volleyballworld.tv

Sabato 23 ottobre 2021, ore 18

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino

Diretta RAI Sport

Volleyballworld.tv

Domenica 24 ottobre 2021, ore 16

FINALE

Diretta RAI Due

Volleyballworld.tv

Gli arbitri della Supercoppa

(tra parentesi, il comitato di appartenenza)

Boris Roberto (Pavia), dal 1997, internazionale dal 2010

Florian Massimo (Treviso-Belluno), dal 2007

Goitre Mauro (Torino), dal 2008, internazionale dal 2016

Lot Dominga (Treviso-Belluno), dal 2010, internazionale dal 2017

Piana Rossella (Modena), dal 2005, internazionale dal 2014

Zavater Marco (Roma), dal 2008

Primo match in Supercoppa tra biancorossi e brianzoli

Nessun precedente nella manifestazione

Sedicesimo match assoluto tra biancorossi e brianzoli

Nei quindici incroci (13 in Regular Season e 2 nei Quarti di Coppa Italia) si è sempre imposta la Cucine Lube Civitanova.

Nessun ex in campo

Nei roster di Cucine Lube Civitanova e Vero Volley Monza non figurano ex

Come seguire Civitanova – Monza

Diretta Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni, Andrea Lucchetta e Fabio Vullo.

Diretta streaming Volleyballworld.tv con la telecronaca di Gianluca Pascucci

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati con ampio post partita (anche su YouTube e Facebook di Radio Arancia, nonché su Arancia Television 210 digitale terrestre o sulla App Radio TV Arancia & More).

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Sintesi televisiva lunedì alle 21 e martedì alle 14 in replica su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).