Diego Bedetti nuovo Presidente FIPSAS, Federazione Pesca della provincia di Ancona

Si è svolta recentemente a Jesi l’Assemblea elettiva del Comitato Provinciale FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee di Ancona, avente come scopo l’elezione del Presidente Provinciale, e di 10 Consiglieri (2 in rappresentanza dei settori pesca di superficie e pesca subacquea, e 8 in rappresentanza degli affiliati).

Presenti all’assemblea con diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, delle 40 società affiliate, delle 105 regionali, 1400 tesserati su 3200 a livello regionale e 40 guardie suddivise in ittiche, ecologiche e zoologiche; un grande esempio per gli altri comitati provinciali e sezioni d’Italia.

Alla riunione, aperta dal vice presidente uscente Adriano Togni, hanno partecipato anche 3 consiglieri nazionali inviati dalla sede centrale FIPSAS di Roma: Nolli Claudio, Ziboni Lorenzo e Stuani Luigi. Il Consigliere Federale Nolli Claudio nel sottolineare l’importanza della Sezione FIPSAS della provincia di Ancona, una delle più grandi realtà dell’Italia centrale, con le sue 40 società affiliate e 1400 soci, ha passato la parola al candidato Presidente Bedetti Diego che ha illustrato il programma di lavoro aperto ad una visione globale, sia dal punto di vista agonistico che organizzativo, implementando l’attività della sezione provinciale FIPSAS.

Bedetti ha inoltre sottolineato le motivazioni principali della sua candidatura: la forte passione per la pesca, agonistica e non, l’obiettivo di far avvicinare e conoscere ai giovani la realtà, i problemi e la bellezza degli specchi d’acqua della nostra provincia, partendo dai fiumi, laghi fino ad arrivare al mare, con l’impegno che quelli che sono i bambini di oggi, da grandi si ritrovino degli specchi d’acqua curati e salvaguardati per continuare a praticare la pesca in un ambiente sano e sicuro.

Dopo diversi interventi l’assemblea, ha eletto all’unanimità Diego Bedetti Presidente del Comitato Provinciale, ricevendo il consenso di tutti i presidenti delle società affiliate, rappresentanti i settori subacquea, mare e acque interne, per il prossimo triennio.

L’assemblea poi ha eletto consigliere provinciale Togni Adriano, rappresentante le società della pesca di superficie, premiando il grande impegno e passione da sempre dimostrata e Fiori Diego come consigliere provinciale rappresentante le società della subacquea.

Infine l’assemblea ha eletto otto consiglieri che andranno ad affiancare Bedetti Diego, Togni Adriano e Fiori Diego nel consiglio provinciale nelle persone di: Bagnoli Daniele, Boriani Massimo,Fraternali Marco, Giovannelli Massimo, Lombardi Massimo, Pagliarini Fabio, Polverari Nicola e Zannini Diego.

Nel primo incontro del Consiglio Provinciale, verranno stabilite le cariche di Vice Presidente, Segretario e verranno assegnate ai consiglieri le varie discipline suddivise nei settori pesca di superficie, mare e subacquea. Ai neo dirigenti sono andati i ringraziamenti dei delegati nazionali FIPSAS intervenuti all’incontro e gli auguri di un buon lavoro nei tanti progetti emersi durante l’incontro dei dirigenti.

Il neo presidente Diego Bedetti ha sottolineato l’importanza delle attività dei pescatori e dei sub, sia come attività sportiva ma anche come persone dedite alla salvaguardia della natura, dell’ambiente e delle acque sia interne che marine, che sono una ricchezza del nostro paese.