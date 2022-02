Dolphins Ancona: Dieci convocati al secondo stage della under 19

Secondo raduno per la nazionale under 19 e altro giro di convocazioni per i ragazzi dei GLS Dolphins Ancona.

L’head coach Giorgio Longhi ha convocato per lo stage all’Arnaldo Fuso di Ciampino (Roma) previsto nel week end di sabato 12 e domenica 13 febbraio ben dieci giovani delfini. Uno in più rispetto al meeting di gennaio. Essi sono: Leonardo Albanese (18 anni, offensive line), Filippo Anzaldi (18, kicker e punter), Thomas Bonci (19, running back), Alessandro Bruglia (18, defensive back), Simone Capponi (17, offensive line), Lorenzo Cilla (18, quarterback), Francesco Erba (17, kicker e punter), Andrea Gatti (17, wide receiver, alla prima convocazione), Francesco Gianfelici (17, wide receiver) e Michele Moretti (18, defensive line).

Ma non è finita qui.

Molte le presenze verdearancio anche tra dirigenti, allenatori e staff.

Paolo Belvederesi come team manager.

Andrea Polenta come offensive coach e Roberto Rotelli come offensive line assistant, scout e analizzatore video.

Nello staff figurano invece Massimo Moretti, addetto alle riprese video e Germano Capponi in qualità di fotografo ufficiale.

Il raduno è il secondo passo che la nazionale under 19 compie in vista degli europei di categoria previsti per questa estate. Date e luogo ancora da decidere.