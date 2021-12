Domenica 19 dicembre lo spettacolo del ciclocross sulla spiaggia di Pesaro in memoria di Novelio Santini

È quasi ai nastri di partenza il Memorial Novelio Santini, la novità in assoluto di tutto il calendario dell’Adriatico Cross Tour 2021-2022 che avrà il suo clou nella data di domenica 19 dicembre.

Allo stato attuale, i preparativi sono in fase avanzata per ospitare questa manifestazione inedita e curata nei dettagli dalla Look Cycling Project di Davide Cardellini che si avvale del supporto tecnico-logistico in loco di Michele Sgherri.

Il comitato organizzatore e l’amministrazione comunale di Pesaro, grazie al diretto interessamento dell’assessore allo sport Mila Della Dora, stanno facendo tutto il possibile affinchè ogni cosa possa procedere nel miglior modo possibile su tutti i fronti.

Il percorso è collocato a Baia Flaminia, nella zona Campo di Marte, in una location molto suggestiva grazie all’incontro tra il mare e la collina del Parco Nazionale San Bartolo, dove il percorso si interna nella vegetazione. Il tracciato misura poco più di 2 chilometri con terra, tavole, scalinate naturali, contropendenze e soprattutto la sabbia, elemento che contraddistingue i tipici percorsi sullo stile belga e olandese.

Questa manifestazione ciclocrossistica, nuova di zecca nel panorama marchigiano, farà sicuramente da apripista a più ampie iniziative sul territorio che ha dato i natali all’indimenticato Novelio Santini, il “padre putativo” del ciclismo a Pesaro e punto di riferimento a livello dirigenziale per molti corridori e per tante società.

Le premesse logistiche, organizzative e lo scenario sono tra i più interessanti: non resta che attendere la mattinata del 19 dicembre per gustare le emozioni e lo spettacolo del ciclocross davanti agli occhi di tutti gli appassionati, grazie anche al supporto degli sponsor Itacabeach, Il Gelato di Enemì, Falegnameria Artigianale, Soltech, Stemas, Alimentari Raffaella e Blu Arena.

ISCRIZIONI E MODALITA’

Per gli atleti FCI iscrizione tramite Fattore K fino alle 24:00 di venerdi’ 17 dicembre (ID 160054). Per gli atleti tesserati con gli enti di promozione sportiva tramite http://www.adriaticocrosstour.it/iscrizione.html