“Donna di genio”, concorso della Confcommercio Pesaro e Urbino

Terziario Donna Confcommercio Pesaro e Urbino, nell’ambito della sua attività di supporto e promozione dell’imprenditoria femminile, ha indetto anche per il 2021 il concorso dal titolo “Donna di Genio”. Tale progetto si propone di valorizzare idee caratterizzate dalla particolare sensibilità tipicamente femminile e capaci di rispondere alle nuove sfide per la donna che lavora: sviluppo della tecnologia, creatività e innovazione, salvaguardia dell’ambiente, nuove strategie di mercato basate sulla comunicazione sensoriale, crescita economica eticamente sostenibile. Lo scopo é quindi premiare donne di genio che si siano distinte nella realizzazione di imprese innovative nelle categorie: Commercio e Tecnologia; Ristorazione ed Agroalimentare; Salute e Bellezza; Turismo e cultura. Lunedì 8 novembre, presso la sede di Confcommercio a Pesaro (Strada delle Marche n°58) sono stati assegnati i diplomi di partecipazione alle concorrenti selezionate dalla Giuria ed è stata premiata la vincitrice del concorso con un’opera realizzata dall’artista Maria Starace: l’opera è la prima classificata della mostra “Tra il dire e il mare”, recentemente organizzata da Terziario donna, ed è stata trasferita su elegante foulard appositamente per la nostra “Donna di genio”.

La Giuria era composta da Patrizia Caimi, Presidente Td, Agnese Trufelli, Vicedirettore Confcommercio, Francesca Frenquellucci, Assessora all’Innovazione Comune di Pesaro, Nadia Pezzini e Adele Cerisoli, Consigliere Terziario Donna Pesaro Urbino, Emanuela Rossi, Direttore Rossini TV.

Dopo attento esame delle candidature la giuria ha selezionatoi le seguenti partecipanti, i cui progetti rispondevano ai criteri del bando ed erano meritevoli di attenzione:

Tagliabracci Nicoletta, per la sua attività come Ambasciatrice dell’Enogastronomia territoriale; Antonelli Eleonora e Michela Valdinocci, ideatrici del progetto “Il grano e la zizzania” – orto sociale culturale; Martinelli Monica, Settenove Edizioni di Cagli; Corbucci Claudia, titolare di Ti-sana, parafarmacia olistica; Mercurio Giuditta, ideatrice del progetto “Allenarsi al benessere” un percorso di educazione all’attività fisica e nutrizionale per le pazienti con pregresso carcinoma mammario;

Bartman Malgorzata Maria, titolare del progetto/negozio “Soap Gosia”, prodotti cosmetici e per l’igiene rispettosi dell’ambiente e della persona.

Tra queste la Giuria ha indicato come vincitrice del concorso Martinelli Monica, di Settenove edizioni, con la seguente motivazione:

“Socialmente rilevante e innovativa l’idea di produrre una letteratura destinata a bambini e ragazzi e dedicata alla prevenzione della discriminazione e della violenza di genere.”

Rossini TV, canale 633 del digitale terrestre ha offerto a tutte le partecipanti del concorso, la possibilità di realizzare un servizio dedicato alla propria attività, da registrare presso gli studi di Rossini TV. Tale servizio andrà in onda come approfondimento nel telegiornale dell’emittente.





