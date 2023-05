Droga e violenza sessuale, espulso 37 enne nigeriano dall’Italia

In data odierna, il personale dell’Ufficio Immigrazione ha proceduto a dare esecuzione al decreto prefettizio di espulsione dal Territorio italiano con accompagnamento alla frontiera di un cittadino nigeriano, tale A.E. di 37 anni. Al cittadino nigeriano é stato notificato il decreto di espulsione in qualità di persona pericolosa, avendo questi a suo carico, sotto altre generalità, un deferimento all’Autorità Giudiziaria per violenza sessuale ai danni di una sua connazionale, oltre alla condanna per reati inerenti le sostanze stupefacenti. Il predetto cittadino straniero, previa convalida da parte del Giudice di Pace del decreto di accompagnamento alla frontiera, emesso dal Questore Capocasa al fine di dare attuazione al provvedimento Prefettizio, é stato accompagnato alla Frontiera aerea di Bologna per il suo successivo esodo dal T.N.

