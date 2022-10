Droga, trovati 14 chili di hashish in un garage ad Ascoli Piceno

Importante operazione anti droga svolta dagli agenti di polizia in provincia di Ascoli Piceno.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, infatti, gli agenti sono riusciti a rinvenire 14 chilogrammi di hashish all’interno di un garage di un’abitazione della periferia di Ascoli. La droga, sul mercato, avrebbe potuto fruttare un guadagno di quasi 100.000 euro. Nell’operazione è stato arrestato un giovane ascolano, proprietario del garage, e denunciato in stato di libertà un altro 26enne del posto. L’arresto è stato convalidato nel tardo pomeriggio di ieri dal tribunale di Ascoli, che ha confermato per l’indagato la custodia cautelare in carcere per la gravità dei fatti.