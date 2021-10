Edicola IAT – Prossimi eventi

Edicola IAT – Ancona. Sono in arrivo per la prossima settimana interessanti novità:

✦Lunedì 18 si aprono le iscrizioni per il trekking urbano di domenica 31 ottobre

✦Giovedì 21 dalle 18:30 alle 20:00 quarto e ultimo Tandem linguistico della stagione

TANDEM LINGUISTICO

Giovedì 21 ottobre ore 18:30-20:00

su prenotazione:

[email protected]

3392922855

TREKKING URBANO

Lunedì 18 ottobre si aprono le iscrizioni, presso il nostro punto informazioni, per il Trekking urbano di domenica 31 ottobre dalle 9:00 alle 13:00!

IN QUESTA SETTIMANA

✦ Giovedì 14

ore 18:00-20:00 @Associazione Culturale Galleria Papini, mostra Roberta Conti – Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? fino al 24 ottobre

✦ Venerdì 15

ore 20.00 @Teatro delle Muse, Brahms – Piano Concerto n. 2, in collaborazione con FORM

@Mole Vanvitelliana, KUM! Festival 2021 – Curare, Educare, Governare

✦ Sabato 16

ore 17:30 @Pinacoteca Civica > Visita guidata alla mostra Noi leggiavamo un giorno per diletto. Ancona per Dante [su prenotazione]

ore 18:00 @Teatro del Canguro, spettacolo In punta di piedi [su prenotazione]

ore 21:00 @Teatro Panettone spettacolo Il terzo incomodo Dante, Petrarca e… Boccaccio! [su prenotazione]

ore 14:40-17:40 @ Palazzo Bonarelli e ore 15:00-17:30 @Chiesa del Gesù, Giornate FAI d’autunno aperture straordinarie

@Mole Vanvitelliana, KUM! Festival 2021 – Curare, Educare, Governare

✦ Domenica 17

ore 17:30 @Pinacoteca Civica > presentazione del libro “Dante e Le Marche” di Ludovica Cesaroni – Affinità Elettive [su prenotazione]

ore 10:00-12:20 / 15:00-17:40 @ Palazzo Bonarelli e ore 10:00-12:30 / 15:00-17:30 @Chiesa del Gesù, Giornate FAI d’autunno aperture straordinarie

@Mole Vanvitelliana, KUM! Festival 2021 – Curare, Educare, Governare

✦ Lunedì 18

ore 17:30-19:30 @Parco di Posatore zona trenino, Il Furgolibro per bambini

✦ Martedì 19

ore 17:30 @Pinacoteca Civica > Conferenza “Dante e Giotto. La nuova lingua italiana” [su prenotazione]

✦ Mercoledì 20

ore 17:30 @Pinacoteca Civica > Incontro per insegnanti con il curatore Stefano Zuffi [su prenotazione]

ore 17:30-19:30 @Laghetti del Passetto pista di pattinaggio, Il Furgolibro per bambini

L’Edicola IAT

Piazza Roma -Ancona

[email protected]

3392922855 10:00-19:00