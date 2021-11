Effetti speciali al Liceo Artistico Apolloni Fano

Gli studenti della sezione di Scenografia incontrano Andrea Eusebi Make-up Artist Internazionale, bellissima lezione sugli effetti speciali del cinema.

Si rinnovano anche quest’anno gli appuntamenti con i professionisti che operano nei differenti settori della creatività, con il Make -Up Artist internazionale Andrea Eusebi, giovane fanese che vanta già nel suo percorso un importante curriculum con collaborazioni nelle produzioni cinematografiche e non solo, dal fantasy (“Il Racconto dei Racconti”) alla fantascienza (“Star Wars”) fino al recente successo di “Pinocchio” di Matteo Garrone con due nomination agli Oscar per i costumi e per il trucco, citandone solo alcuni.

Gli studenti delle classi 3°c e 4°c della sezione di Scenografia hanno avuto l’opportunità di conoscere uno dei tanti aspetti applicativi delle competenze artistiche, specifiche della formazione del nostro istituto, un mondo affascinante, quello degli effetti speciali, denso di metodologie operative e progettuali specifiche, che si avvale di maestranze dall’elevata caratterizzazione tecnica e creativa, esperti scultori, modellatori e sperimentatori che collaborano alla produzione cinematografica, televisiva e dello spettacolo, spaziando dal genere fantasy all’ horror al western, passando per il cinema d’autore e quello storico.

Gli studenti, affascinati dalle parole, dalle immagini e dai modelli incredibilmente “realistici” presentati dall’autore, si sono catapultati nel mondo nascosto dei retroscena degli effetti speciali, scoprendo quanto la fantasia e la manualità individuale collaborino oggi con la tecnologia digitale e la robotica per ottenere il massimo risultato espressivo. Con grande semplicità e disponibilità Andrea Eusebi ha raccontato agli studenti presenti la storia della sua formazione, lo studio continuo delle tecniche di realizzazione, esperienze negative e grandi soddisfazioni, fornendo ai ragazzi un bell’esempio di come la tenacia, la passione e l’umiltà permettano alle menti creative, e non solo, di guardare lontano realizzando i propri sogni.

