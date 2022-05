El Diablo Cycling Festival-Trofeo Dima-Hair Service: successo di partecipazione a Porto Sant’Elpidio

L’edizione 2022 di El Diablo Cycling Festival, nel nome di Claudio Chiappucci, è partita col botto a Porto Sant’Elpidio con il Trofeo Dima-Hair Service, alzando il sipario sulle gare a cronometro individuali per esordienti e nella modalità a coppie per allievi, juniores e under 23, sia al maschile che al femminile, come avveniva in passato con il rinomato Trofeo Baracchi.

Il bilancio di questa prima giornata è stato positivo con un grande afflusso di partecipanti (250) da quasi tutte le regioni italiane. Una massiccia presenza di atleti, familiari e accompagnatori che hanno potuto visitare la città elpidiense e il lungomare.

Grazie alla Gio.Ca Communications (regia organizzativa di Vincenzo Santoni), all’amministrazione comunale di Porto Sant’Elpidio e a un pool di sponsor del territorio, questo format della cronometro individuale e a coppie ha tutte le carte in regola per fare in poco tempo il salto di qualità che consentirà alla manifestazione di diventare una classica a livello nazionale, nell’ottica di coinvolgere anche gli specialisti a cronometro tra i professionisti.

Garantita ad hoc la sicurezza e la tutela viabile della corsa, grazie al lavoro dei direttori di corsa Mauro Benacquista e Giuseppe Greci, lungo i 12,8 chilometri del tracciato fiancheggiando il mare e la pista ciclabile da nord a sud della città elpidiense, fatta eccezione per gli esordienti impegnati su un tracciato ridotto a 6 chilometri.

Presenti nel corso della manifestazione e delle premiazioni per il comune di Porto Sant’Elpidio il sindaco Nazareno Franchellucci, assieme all’assessore allo sport e al turismo Emanuela Ferracuti, al presidente del consiglio comunale Milena Sebastiani, unitamente a quella di Mauro Pieroni (titolare dei marchi Dima-Hair Service), oltre a Massimo Romanelli (vice presidente vicario) e di Stefano Vitellozzi (tecnico regionale) per la Federciclismo Marche.

Per quel che concerne la diffusione mediatica e televisiva dell’edizione 2022 di El Diablo Cycling Festival, grazie al service Bike TV Italia, il palinsesto è il seguente: un breve servizio all’interno del Bike TG lunedì 31 maggio alle 15:20 su Top Calcio 24 e alle 18:50 su Antenna 3 Lombardia, il reportage completo giovedì 2 giugno su www.biketvitalia.it e anche su Bike Channel (canale 259 del digitale terrestre) intorno al 17 giugno.

ESORDIENTI PRIMO ANNO UOMINI

1° Edoardo Fiorini (Pedale Chiaravallese) 8’40”534

2° Giorgio Bramini Goretti (Gubbio Ciclismo Mocaiana) 8’44”045

3° Brian Paris (Team Coratti) 8’52”046

4° Francesco Arduini (Team Coratti) 8’53”268

5° Pietro Genovese (GS Mosole) 9’03”261

ESORDIENTI DONNE PRIMO ANNO

1° Giulia Dollaku (Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica) 9’55”288

2° Linda Zoffoli (Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica) 9’56”515

3° Vivian Micheloni (SC Potentia Rinascita) 10’27”254

4° Julia Giacobbi (Stampi Italia Civitanova Bike Academy) 11’00”271

ESORDIENTI UOMINI SECONDO ANNO

1° Leonardo Zanandrea (GS Mosole) 8’10”051

2° Christian Gamba (Ciclistica Treviglise) 8’17”060

3° Stefano Cavalli (Velo Club Cattolica) 8’31”560

4° Edoardo Tesei (Alma Juventus Fano) 8’32”323

5° Alessandro Baldelli (Alma Juventus Fano) 8’32”840

ESORDIENTI DONNE SECONDO ANNO

1° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin Cycling Team) 9’18”545

2° Eva Zandri (Bicifestival Recanati) 9’31”094

3° Elisa Corradetti (Zhiraf Marche) 9’43”577

4° Serena Bianchi (Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica) 10’04”827

5° Alejandra Maria Lopez (Team Cesaro) 10’09”886

ALLIEVI UOMINI

1° Ivan Toselli – Emanuele Rocchi (Il Pirata Official Team) 16’47”398

2° Thomas Gamba – Gabriele Durelli (Ciclistica Trevigliese) 16’51”121

3° Leonardo Meccia – Thomas Bolognesi (Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica) 17’08”133

4° Giacomo Sgherri – Luca Nicoloso (Alma Juventus Fano) 17’09”371

5° Morgan Venturi – Filippo Agostini (Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica) 17’18”392

ALLIEVE DONNE

1° Nikol Dollaku – Sofia Cabri (Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica) 19’22”880

2° Giada La Cioppa – Francesca Sorgi (GB Team – Pool Cantù) 20’01”398

3° Giulia Calderini – Elisa Brozzi (UC Città di Castello) 20’51”885

4° Alessia Prunestì – Alena Andrenacci (Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica) 21’27”882

5° Ambra Eusepi – Viola Faggiani (Alma Juventus Fano) 22’10”139

JUNIORES UOMINI

1° Renato Favero – Alessio Delle Vedove (Borgo Molino – Villa Fiorita) 15’30”148

2° Nicolas Milesi – Davide Donati (Ciclistica Trevigliese) 16’00”635

3° Edoardo Burani – Tommaso Alunni (Team Fortebraccio) 16’31”638

4° Francesco Cecchini – Luca Fraticelli (Sidermec-F.lli Vitali) 16’53”639

5° Ciro Nocerino – Alessandro Curzi (Scap Trodica di Morrovalle) 17’19”669

JUNIORES DONNE

1° Krizia Corradetti – Laura Bardella (Club Corridonia – Bicifestival) 20’30”000

UNDER 23 UOMINI

1° Luca Collinelli – Matteo Montefiori (#Inemiliaromagna) 15’11”195

2° Manlio Moro – Davide Cattelan (Zalf Euromobil Desirèe Fior) 15’11”945

3° Samuele Bonetto – Stefano Cavalli (Zalf Euromobil Desirèe Fior) 15’26”191

4° Matteo Marin – Giovanni Gazzola (Pedale Scaligero) 16’10”683

5° Luca Gazzellini – Pietro Di Genova (Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano) 16’19”693

UNDER 23 DONNE

1° Giulia Giorgio – Maria Grazia Amati (Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica) 19’55”461

Classifiche complete di ogni categoria su Kronoservice al link https://www.kronoservice.com/it/schedaclassifica.php?idgara=2967