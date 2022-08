Emirates cerca personale di bordo, open day ad Ancona

Dopo gli open days di luglio, Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo, torna alla ricerca di nuovi candidati da inserire nel team multinazionale del suo personale di bordo. La compagnia aerea con sede a Dubai organizza tre nuovi eventi per la selezione del personale nelle seguenti città:

Genova, 02 agosto Grand Hotel Savoia & Hotel Continental | Via Arsenale di Terra, 5-1

Firenze, 04 agosto NH Firenze – Piazza Vittorio Veneto, 4

Ancona, 06 agosto SeePort Hotel – Rupi di Via XXIX Settembre 12

La compagnia aerea è alla ricerca di persone che abbiano la passione per il mondo dell’hospitality, con un occhio di riguardo a un servizio semplice, ma allo stesso tempo personalizzato e impeccabile, al fine di offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile. Essendo la sicurezza una delle massime priorità di Emirates, il candidato ideale dovrà sapersi muovere con sicurezza e prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi dell’aeromobile e le procedure di sicurezza. Tutto l’equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello presso la struttura all’avanguardia della compagnia aerea a Dubai.

I candidati che vogliono dare alla propria carriera un decollo epico possono presentarsi con un curriculum vitae (CV) aggiornato in inglese e una fotografia recente. Si consiglia ai candidati di pre-registrarsi a questo indirizzo, per rendere più agile il processo di selezioni. I candidati che non si iscriveranno online potranno comunque farlo direttamente nel luogo dell’open day. Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sono disponibili su emirates.com/careers. I candidati dovranno essere pronti a trascorrere l’intera giornata presso la sede. I candidati selezionati saranno informati sugli orari delle ulteriori valutazioni e dei colloqui il giorno stesso.

Il team del personale di bordo Emirates ha un DNA globale e rappresenta 160 nazionalità che riflettono il mix di clienti e le destinazioni del network di oltre 130 città in sei continenti, servite da una moderna flotta di oltre 200 velivoli a fusoliera larga. La compagnia aerea è il più grande operatore globale di Boeing 777 e Airbus A380.

Emirates offre ai candidati straordinarie opportunità di carriera, con eccellenti strutture di formazione e un’ampia gamma di programmi di sviluppo per i suoi dipendenti. Tutti i membri dell’equipaggio di Emirates vivranno nell’eccitante città cosmopolita di Dubai e potranno usufruire di un interessante pacchetto di lavoro che comprende una serie di benefit, come uno stipendio esente da imposte, alloggio gratuito fornito dalla compagnia, trasporto per il lavoro gratuito, un’eccellente copertura medica e sconti esclusivi per lo shopping e le attività ricreative a Dubai. Il network globale della compagnia offre molte opportunità di viaggio in sei continenti. L’equipaggio di bordo di Emirates gode di interessanti agevolazioni di viaggio per sé, per le proprie famiglie e per gli amici in tutte le destinazioni raggiunte dalla compagnia aerea.