Esplorando il Turismo Globale: BIT Milano 2024

L’inaugurazione domenica 4 febbraio a Milano con il ministro Santanchè

Dal 4 al 6 febbraio 2024, gli occhi del mondo turistico saranno puntati su Milano, dove si terrà la 44esima edizione di BIT – Borsa Internazionale del Turismo presso l’Allianz MiCo.

Questo evento, consacrato nel panorama del turismo globale, si propone di offrire una panoramica completa delle destinazioni più suggestive, delle attività più attraenti e delle tendenze emergenti di un settore in continua evoluzione.

Un anno di successi per il turismo italiano

Prima di immergerci nelle anticipazioni della BIT 2024, è doveroso riflettere sul successo del turismo italiano nel 2023. Secondo i dati dei primi 11 mesi, il Paese ha registrato 118,2 milioni di arrivi e 397,5 milioni di presenze, segnando un aumento del 5,4% e dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2022 (ISTAT). Inoltre, le stime pubblicate da Assoturismo-Confesercenti a inizio gennaio 2024 evidenziano un incremento significativo, con 445,3 milioni di presenze nelle strutture ricettive nazionali, un +8,1% rispetto al 2022 e un sorpasso rispetto al 2019. In questo contesto di crescita, la BIT si prepara a inaugurare la sua nuova edizione con grande entusiasmo.

La BIT Milano 2024: un’esperienza unica

Organizzata da Fiera Milano, la BIT è progettata per coinvolgere e soddisfare sia i viaggiatori appassionati che gli operatori del settore. La manifestazione copre un ampio spettro di interessi, dalla presentazione di nuove destinazioni e vettori a innovativi servizi digitali e proposte nel settore del turismo d’affari.

Un affascinante tour internazionale

Con più di 1.100 espositori provenienti da 66 Paesi, la BIT sarà una vetrina eccezionale per top buyer nazionali e internazionali. L’evento favorirà relazioni di business e potenzierà le opportunità di incoming e outgoing dai Paesi in target.

Gli espositori avranno l’opportunità di attivare collaborazioni strategiche e presentare le loro proposte in un contesto globale.

Novità e alleanze strategiche

Il 2024 porta con sé interessanti novità, tra cui l’alleanza con Welcome Travel Group.

Questa partnership, che coinvolge soci importanti come Alpitour World e Costa Crociere, offre un’anteprima sulle nuove frontiere del viaggio e apre nuove opportunità per gli operatori del settore. Inoltre, la BIT Milano ha stretto una partnership con Federterme-Confindustria, introducendo per la prima volta l’area Thermalia.

Con la partecipazione di oltre 30 espositori del settore, questa nuova aggiunta promette di essere un’occasione unica di confronto e rilancio per il comparto wellness/benessere.

Destinazioni ed esperienze: un mondo da esplorare

L’area Leisure della manifestazione rappresenta un viaggio attraverso l’Italia, da nord a sud, esplorando le unicità regionali. Dalle affascinanti spiagge di Lignano Sabbiadoro alle montagne del Tarvisio, dalle Grotte di Frasassi nelle Marche alle Cinque Terre in Liguria, la BIT offre uno sguardo approfondito sulle bellezze del Bel Paese. Ma la BIT è anche un’apertura al mondo, con una rappresentazione completa delle destinazioni internazionali.

Dalle Azzorre alle spiagge incontaminate di Mauritius, dalle città affascinanti del Giappone alle oasi del Sahara, la BIT presenta un panorama eclettico e accattivante.

Viaggi, crociere e alloggi: i protagonisti del turismo

La BIT non sarebbe completa senza la partecipazione di vettori e compagnie crocieristiche di spicco. Aereoitalia, ITA Airways, Lufthansa, Costa Crociere e MSC Crociere saranno presenti per arricchire l’offerta e presentare le ultime novità del settore.

Tra i network e i tour operator presenti spiccano nomi noti come Gattinoni, Alidays, Alpitour World, Boscolo, Futura Vacanze e Guiness Travel.

L’evento gode anche del sostegno delle più rappresentative Associazioni di settore, comprese ASTOI Confidustria Viaggi e FTO-Federazione Turismo Organizzato.

Un’offerta variegata: dai parchi tematici all’hotellerie

La manifestazione non si limita alle destinazioni, offrendo anche spazio a attrazioni come Gardaland e centri shopping come CityLife.

Importanti catene alberghiere come Best Western Italia e NH Milano Congress Centre (Minor Hotels) saranno presenti per mostrare le loro proposte.

Focus su sostenibilità e innovazione

La BIT 2024 non è solo un’opportunità per scoprire destinazioni affascinanti e servizi di viaggio di alta qualità, ma anche un’occasione per approfondire le tematiche cruciali del settore. I workshop e gli eventi nell’ambito del panel “Bringing Innovation Into Travel” offriranno un aggiornamento sui trend più recenti, concentrandosi su sostenibilità, consapevolezza, personalizzazione e digitalizzazione.

BIT 24: un viaggio nelle emozioni

In conclusione, la BIT Milano 2024 si presenta come un viaggio emozionante e coinvolgente attraverso le diverse culture del mondo. Dall’enogastronomia all’ecoturismo, dalle esperienze di benessere ai viaggi avventurosi, l’evento copre un ampio spettro di interessi. Con il supporto di espositori internazionali, importanti vettori e il contributo di Associazioni di settore, la BIT si conferma come uno degli appuntamenti imperdibili nel panorama turistico globale.

Mentre la 44esima edizione si avvicina, l’entusiasmo cresce, promettendo di trasformare Milano nel cuore pulsante del turismo internazionale per tre giorni intensi di scoperte, collaborazioni e visioni future. Sia che siate operatori del settore in cerca di partnership strategiche o viaggiatori desiderosi di esplorare il mondo, la BIT Milano 2024 si presenta come una vetrina ricca di opportunità e sorprese, pronta ad accogliere e ispirare chiunque desideri unirsi a questo straordinario viaggio intorno al globo.

Tutti gli eventi della manifestazione: https://expoplaza-bit.fieramilano.it/it/eventi/

Lo stand delle Marche è al Pad. 3 C101 C105 D102 D106

Bit 2024 | Le Marche si presentano con Rossini e gli chef stellati