Estate 2022, come usare i condizionatori e limitare il caro bollette

Negli ultimi mesi, le bollette di luce e gas sono diventate una fonte di preoccupazione per le famiglie italiane, ormai sempre più in difficoltà nel far fronte alla crescita delle spese dovute allo scoppio della guerra in Ucraina.

Per tale ragione, il presente articolo si pone l’obiettivo di suggerire alcuni semplici modi per risparmiare sui costi di queste utenze, consigliando in che modo utilizzare correttamente il proprio condizionatore durante l’estate.

Perché è importante usare bene il condizionatore

Usare in maniera corretta il condizionatore d’aria è fondamentale non solo perché consente di evitare gli sprechi di energia e di risparmiare dunque denaro, ma anche perché è necessario fare molta attenzione al rispetto dell’ambiente.

Uno studio recente ha evidenziato che se in Italia ognuno utilizzasse questo elettrodomestico nel modo giusto, si avrebbe un risparmio annuale pari a 1,8 miliardi di metri cubi di gas metano su tutta la penisola, circa il 2,5% dei consumi italiani registrati lo scorso anno.

In questo modo, non solo le famiglie italiane si vedrebbero ridurre le spese in bolletta, ma darebbero anche un importante contributo alla lotta contro le emissioni di CO2 nell’ambiente.

Come risparmiare utilizzando correttamente il condizionatore

Il condizionatore è uno degli elettrodomestici che consuma maggiormente energia in casa. Si stima, infatti, che il consumo medio sia di 450 KWh all’anno, che in termini economici, per una famiglia media italiana, si traduce in una spesa totale di 120 euro.

Ma in che modo si può intervenire per ridurre al minimo questi costi? Le opzioni sono diverse. Innanzitutto, ci si può affacciare sul mercato dei fornitori energetici per verificare se tra le diverse offerte della luce per la casa presenti, vi sia una soluzione che permetta di risparmiare qualcosa rispetto al contratto in essere con l’attuale gestore.

In secondo luogo, si possono limitare i consumi energetici iniziando a utilizzare nel giusto modo il proprio condizionatore. A tal proposito, ecco alcuni consigli utili da seguire per non andare incontro a bollette troppo elevate quest’estate:

Non raffreddare troppo l’ambiente Utilizza la funzione “deumidificazione” Chiudi porte e finestre per non permettere all’aria calda di entrare Durante le ore più calde della giornata, non dimenticarti di chiudere le persiane e di abbassare le serrande Usa il timer Sfrutta la funzione “notte” Dedica molto tempo alla pulizia e alla manutenzione dei filtri dell’aria e delle ventole Consulta le diverse agevolazioni presenti, come il Conto Termico 2.0, il Bonus Casa e l’Ecobonus, per sostituire il tuo condizionatore con uno di classe energetica superiore ad A e con un sistema di controllo a inverter.