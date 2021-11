Estra Prometeo incontra GLS Dorica e ASD Portuali Ancona

Nei giorni scorsi il presidente di Estra Prometeo Marco Gnocchini si è recato in visita nel rinnovato centro sportivo del Giuliani di Torrette per incontrare i direttori generali di GLS Dorica e ASD Portuali Calcio Ancona David Urbinati e Luca Cesaroni.

Nell’occasione, oltre a rinnovare il rapporto di partnership già esistente, sono state rimarcate le prerogative di una politica che punti in modo sempre più deciso sui giovani e sul territorio anche sfruttando un polo sportivo come quello di Torrette perfettamente rinnovato grazie all’impegno dell’amministrazione comunale.

Complimentandosi per i risultati sportivi che le due società, unite da una collaborazione sancita ad inizio estate, stanno ottenendo nel corso dell’anno il presidente Gnocchini si è congedato promettendo nuove visite nelle prossime settimane.

