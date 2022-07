Estra si conferma main sponsor della Notte Bianca di Ascoli Piceno

Estra è ancora una volta al fianco del Comune di Ascoli Piceno per la Notte Bianca di Porta Maggiore, in programma domani, venerdì 22 luglio, confermandosi main sponsor con un prezioso supporto.

“Sosteniamo con impegno e dedizione, con un contributo molto importante, la città di Ascoli Piceno nell’organizzazione di un evento rilevante come la Notte Bianca. Estra – afferma il presidente di Estra Prometeo, Marco Gnocchini, in rappresentanza del Gruppo – tiene tantissimo alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, ritenendo che possano essere un grande volano per il rilancio economico. Per diverso tempo, causa pandemia, non si sono potuti celebrare eventi di questa portata che sono apprezzati da tutta la cittadinanza. L’auspicio è che questa ripartenza possa estendersi ai vari comparti della vita di ogni giorno. La nostra azienda, a tal proposito, è sempre attenta alla comunità in tutte le sue espressioni appoggiando attività culturali, sociali e sportive”.

