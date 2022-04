Eurochocolate, ancora successo per l’edizione primaverile del 2022

Tanto buon cioccolato e imperdibili attività a tema continuano ad accogliere i fedelissimi chocolover. La prima edizione primaverile di Eurochocolate, in programma fino a Domenica 3 Aprile presso gli storici Giardini del Frontone, si avvia così verso la conclusione con un ricco programma di appuntamenti per il secondo e ultimo fine settimana.

A cominciare dallo spazio al coperto dedicato agli Special Event che attende i golosi per dolci incontri ravvicinati sotto la guida esperta di Maestri Pasticceri e Cioccolateri. Sabato 2 Aprile, alle ore 11, spazio a Il Cioccolato buono che fa bene a cura di Laerbium, per proseguire Domenica 3 alle ore 10 con Il Trittico secondo Tortamivia a base di cioccolato, olio e sale, laboratorio di alta pasticceria della giovane cake designer ucraina Anastasia Cherednychenko.

E ancora, tra i Choco Lab proposti, tutti i giorni alle ore 12, il Maître Chocolatier Nicola Maramigi continua a deliziare il pubblico con le sue Praline in corso realizzando dal vivo golosi cioccolatini poi offerti in degustazione; in sua compagnia, ogni giorno alle ore 14, anche gli appuntamenti esperienziali A 4 mani per mettersi alla prova nella creazione di dolci prelibatezze. Mani in pasta, alle ore 13, insieme a Peccati di Gola e ai suoi A scuola di cucina e ll piacere di imparare, per acquisire familiarità nella preparazione di ricette rigorosamente a tema cioccolato. Si prosegue, tutti giorni alle ore 17, con le full immersion Alla scoperta del gelato firmate Mastro Cianuri, mentre Sabato 2 e Domenica 3, rispettivamente alle ore 18 e alle ore 19, l’appuntamento è con i golosi abbinamenti tra Vino e Cioccolato a cura di Assosommelier e tra Grappa e Cioccolato a cura di ANAG – Associazione Nazionale Assaggiatori Grappe e acqueviti. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul sito www.eurochocolate.com.

Dopo il grande successo degli incontri della mattina riservati alle scuole, proseguono le attività Choco Funny dedicate ai più piccini e ai loro genitori, per un goloso intrattenimento a tema che fonde gioco e didattica. L’interessante viaggio nel Cocoa World a cura di IAAS – Associazione Internazionale degli Studenti di Agraria, per scoprire le affascinanti origini del Cioccolato e l’incredibile biodiversità custodita nei lontani paesi produttori di Cacao. L’imperdibile Piantala, per un’esclusiva full immersion tra veri semi e piantine di cacao realizzata in collaborazione con l’Associazione ecuadoriana di produttori di cacao UNOCACE, che consente di estrarre una fava fresca di cacao dalla sua cabossa e poi piantarla per tornare a casa con un dolce ricordo. Proseguono con successo anche i laboratori ispirati al mondo del digitale: Choco Bit, in collaborazione con KidsBit e Mi si è rotto l’uovo non l’ho fatto apPOST, realizzato in collaborazione con il POST, Museo della Scienza di Perugia. Sempre operativi e particolarmente apprezzati anche i laboratori Choco Art, per mettere alla prova la propria creatività, in collaborazione con il teatro figurativo Tieffeu e i disegni artistici su golose uova di cioccolato, in collaborazione con l’Associazione AniMatamente.

Prosegue fino a domenica anche la mostra fotografica We Love Peace, dedicata all’Ucraina, che propone 28 scatti sul tema delle uova pasquali decorate a mano: una tradizione fortemente radicata e tramandata di generazione in generazione che, con il suo messaggio di rinascita, rappresenta in questa occasione la cornice di una raccolta fondi destinata al popolo ucraino. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Caritas di Perugia alla quale saranno affidati i contributi raccolti, destinati al sostegno delle famiglie ucraine che in questi giorni hanno trovato accoglienza nel comune di Perugia.

Choco Cornice alla mano, continua con successo l’imperdibile Caccia al Tesovo, alla scoperta dei principali punti di interesse dell’Acropoli perugina e dei suoi 5 itinerari in altrettanti Rioni storici della città: Porta Sole, Porta San Pietro, Porta Eburnea, Porta Santa Susanna e Porta Sant’Angelo. Tante anche le attività Extra Chocolate programmate per le vie del Centro Storico, organizzate grazie alla collaborazione con le Associazioni Borgo Bello, Perugia in Centro, Priori e Perugia 1416, consultabili al link www.eurochocolate.com/perugia2022/extrachocolate. Tra queste L’uovo d’artista, evento diffuso firmato dalla Confraternita del Sopramuro con il sostegno di Perusia Futura e dei commercianti della zona, in programma Sabato 2 Aprile dalle ore 10 alle 18. Gli artisti partecipanti, ben 67 provenienti anche da altre regioni, si posizioneranno di fronte a 57 negozi per decorare, ciascuno secondo il proprio stile, uova di ceramica alte 30 centimetri realizzate dall’azienda di Deruta Vitali Alvaro. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà presso le logge della Prefettura.

E ancora, nella centralissima Piazza Matteotti proseguirà fino al 18 Aprile la produzione live delle uova di cioccolato Eggofatto, consentendo la personalizzazione delle sorprese che i visitatori possono far inserire all’interno di ogni uovo. La Fabbrica delle Uova di Cioccolato è realizzata in collaborazione con Be Well e con lo storico partner FBM.

Le attività, sia presso i Giardini del Frontone che in Piazza Matteotti, si svolgono anche in caso di condizioni meteo avverse e, se pioverà, sarà certamente una pioggia di cioccolato.