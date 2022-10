Famiglie al Museo al Man Marche

Ancona – Domenica 9 ottobre, Il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, come ogni anno, aderisce alla giornata [email protected]: Famiglie al Museo, un evento culturale per bambini e famiglie dal titolo: Diversi ma uguali.

Per questa occasione, il M A N Marche propone una giornata dedicata alla valorizzazione delle diversità, dell’inclusione sociale e culturale, partendo dai nostri antenati: gli antichi Piceni.

Il pomeriggio sarà dedicato ai bambini che, insieme alle loro famiglie, percorreranno le sale del museo alla scoperta delle origini del nostro territorio e della popolazione picena: le tradizioni, le usanze, gli incontri con le altre civiltà dell’Italia antica e del Mediterraneo. L’attività proseguirà in aula didattica con un laboratorio creativo in cui ogni bambino realizzerà un manufatto ispirandosi ai reperti archeologici osservati durante la visita.

L’evento è organizzato su due turni, alle 15.00 e alle 17.00 ed è consigliato ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Posti limitati, prenotazione consigliata.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 071-202602.