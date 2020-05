Fase 2, Ceriscioli: Marche pronte a ripartire il 18 maggio

Marche verso una ripartenza a partire da lunedì 18 maggio secondo le parole delle istituzioni regionali marchigiane.

“Noi andiamo avanti, siamo pronti, come avevamo detto, a riaprire il 18 maggio le attività per le quali abbiamo approvato dei protocolli. Poi eventualmente ci saranno degli aggiustamenti in base alle linee guida nazionali”.

Lo dice il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, al termine del confronto in videoconferenza tra i governatori, il premier Conte e e i ministri Boccia e Speranza.

Proprio oggi la giunta regionale marchigiana ha varato un corposo pacchetto di protocolli di sicurezza, concordato con le associazioni di categoria e l’ufficio prevenzione, relativi al turismo (in primis balneare, ma non solo), commercio, ristorazione, ma anche servizi sociosanitari. Ceriscioli ha qualche perplessità sulla tempistica di diffusione delle regole nazionali: “gli operatori devono organizzarsi, non possiamo tenere le cose in sospeso. Noi comunque – conclude – siamo pronti”