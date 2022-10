Fidapa Senigallia, evento virtuale “Impresa arte e cultura: L’Economia delle Passioni”

Fidapa BPW sezione di Senigallia ha organizzato un nuovo evento virtuale per il giorno 20 ottobre alle ore 18 e 30 dal titolo “Impresa arte e cultura: L’Economia delle Passioni”

Le tre ospiti che ci accompagneranno per ispirarci con le loro affascinanti storie imprenditoriali e

manageriali nel mondo delle Arti e della Cultura sono: Letizia Magaldi, Francesca Chialà e Chiara Ferrero.

“ Siamo davvero felici di avere con noi tre ospiti di così grande competenza ed esperienza” afferma Elena

Viezzoli Presidente Fidapa Sezione Senigallia, “ le loro storie sono assolutamente complementari perché

grazie a loro entriamo nel Mondo del Museo, dell’Opera, delle 7 arti e delle Gallerie; approfondiremo come

le conoscenze manageriali possano influenzare positivamente il segmento della Cultura e viceversa come le

arti tutte possano influenzare virtuosamente il mondo del Business. Il tema dell’Arte e della Cultura è uno

dei 7 temi su cui la nostra Associazione ha puntato in questo biennio. “

L’evento è gratuito ed aperto a tutti sulla piattaforma Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/83397969205…

Passcode: 661981