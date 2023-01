Fiorenzuola-Ancona 0-1, Moretti firma la vittoria dorica

Vince con le unghie e con i denti l’Ancona che sbanca 0-1 il campo del Fiorenzuola e sale al quinto posto in classifica sorpassando il Pontedera.

Decisivo il guizzo al quarantunesimo minuto di Moretti ben servito da un ottimo Mezzoni. Esordio nella ripresa per Camigliano. Tre punti lontano da Del Conero mancavano dal 20 novembre, in quella circostanza i biancorossi espugnarono Cesena grazie alla rete di Spagnoli. Tre punti preziosi che consentono alla squadra di avvicinare ulteriormente le prime posizioni. L’Ancona riprenderà a lavorare martedì pomeriggio al Paolinelli per preparare la trasferta di Gubbio in programma domenica 22 gennaio alle 17:30.

FIORENZUOLA-ANCONA 0-1

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Cavalli, Quaini, Oddi (27’st Sussi); Currarino (36’st Anelli), Fiorini (36’st Di Gesù), Piccinini; Giani (27’st Egharevba), Mastroianni, Morello (32’st Sartori) All. Tabbiani

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Brogni (36’st Martina); Simonetti, Gatto (21’st Bianconi), Prezioso (21’st Paolucci); Petrella (21’st Lombardi), Mattioli (36’st Camigliano), Moretti All. Colavitto

Arbitro: Restaldo di Ivrea

Reti: 41’ Moretti

Note: ammoniti Gatto, Prezioso, Giani, Sussi espulsi, angoli 4-5, recuperi 2’+4’