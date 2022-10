Formaconf, corso di somministrazione alimentare

Giovedì 20 OTTOBRE 2022 ORE 15.00 avranno inizio le lezioni del corso di ABILITAZIONE AL COMMERCIO E ALLA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE destinato a coloro che intendono svolgere l’attività di vendita in un esercizio commerciale alimentare e di somministrazione alimenti e bevande al pubblico.

Le lezioni si svolgeranno in presenza per un totale di 56 ore presso la sede Formaconf – Confcommercio, Strada delle Marche n° 58 – Pesaro (PU) e a distanza, on line, per un totale di 44 ore, sulla piattaforma Zoom Meeting (lezione sincrona).

Il corso, della durata complessiva di 105 ore, si svolgerà nel periodo OTTOBRE 2022 / GENNAIO 2023 con DUE lezioni a settimana nei giorni di Martedì e Giovedì in orario 15.00 – 19.00.

*ISCRIZIONI APERTE FINO A VENERDì 14/10/2022 !

Per ogni ulteriore informazione, contattaci ai seguenti recapiti:

Claudia Gambini

Tel: 0721/371195 (int.205)

cell: 347/7603228

[email protected]