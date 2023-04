Frosinone-Ascoli, Breda: Dovremo giocare gara intensa e di personalità

Mister Breda ha presentato la prossima sfida di campionato col Frosinone. Prima però il tecnico bianconero è tornato a parlare della vittoria della squadra sul Brescia.

“La vittoria sul Brescia ha portato punti voluti perché in quella partita tutto quello che poteva andare storto è andato storto, dal primo imprevisto sul gol subìto fino al rigore e all’espulsione, quindi è stata una bella prova di personalità e di qualità, perché altrimenti quattro gol non li fai; abbiamo dimostrato di voler portare a casa il risultato. E’ stata una gara che ci ha dato delle risposte, ma il campionato ci richiede di giocare altre finali e quella di lunedì è contro una squadra più forte, prima in classifica”.

Sul Frosinone: “Ha fatto un percorso importante, è meritatamente al primo posto e certamente dobbiamo affrontare la partita con grande rispetto, ma non significa non provare a far bene anche allo Stirpe. Siamo forti delle nostre certezze e siamo convinti che anche in questa partita possiamo mettere in difficoltà l’avversario, ma ancora di più bisognerà alzare la concentrazione, l’intensità, la corsa, la qualità, la personalità, insomma bisognerà giocare una grandissima partita. Le risposte che ha dato lo schieramento scelto col Brescia sono state positive, è un qualcosa che possiamo riproporre, vediamo nei prossimi giorni. Ogni giorno hai sempre spunti nuovi, però certamente quello che abbiamo visto col Brescia in avanti, al di là dei quattro gol, ai quali ha partecipato molto bene anche chi è entrato, ci ha dato le risposte che volevamo”.

Assenti Simic per squalifica e Bellusci, infortunato, il tecnico dovrà necessariamente rivedere il pacchetto arretrato. “Quaranta? E’ un ragazzo super affidabile, che quest’anno ha giocato tante volte al fianco di Botteghin, non con me, ma prima di me e anche l’anno scorso. Si è sempre allenato bene, dimostrando una grandissima professionalità, quindi, al di là di chi manca, lui è uno di quelli che potrà giocare, abbiamo provato anche altre alternative, mancano ancora due allenamenti – che nel calcio sono tantissimi – poi valuteremo con calma quale sarà la scelta. Adjapong? Non si è ancora allenato con la squadra e non credo sarà della partita, a breve dovrebbe essere disponibile, ma siamo ancora in una fase di recupero. Falasco? Prima della partita col Brescia aveva un piccolo problema, ora sta bene, è un giocatore che ha dei valori, poi magari, come tutti, attraversa momenti in cui riesce ad esprimerli meglio o meno, ma è un ragazzo che sta lavorando con buona qualità e intensità, su di lui facciamo sicuramente affidamento. Gnahoré? Si è allenato due-tre settimane con noi, ha giocato delle belle partite quando abbiamo affrontato in allenamento la Primavera, domani giocherà 90’ contro la Viterbese e poi possiamo considerarlo a tutti gli effetti con noi. E’ logico che, quando subisci un infortunio importante come il suo, hai bisogno di lavorare ancora di più, è un ragazzo che ha una grandissima personalità, oltre che qualità, quindi può darci una mano anche in una fase in cui non è al 100% perché ha bisogno di giocare e di vivere la squadra”.

Sul reparto avanzato del Frosinone: “L’attacco del Frosinone è forte, per essere primo ha certamente dei valori, forse non sta attraversando a livello di risultati il suo momento migliore, ma ha strameritato il piazzamento e sta strameritando di andare in Serie A. Detto questo, ci sono le motivazioni e le nostre sono le stesse dell’avversario, abbiamo bisogno di continuità e di fare punti, per loro il percorso è già quasi segnato, per noi invece no, quindi dovremo andare a battagliare, come abbiamo fatto nell’ultima partita e tante altre volte, anche fuori casa”.

Sui tifosi: “Sabato è stata una escalation positiva della squadra, aiutata dai tifosi che ci sono stati sempre più vicini durante la gara. Come ho già detto, siamo noi che dobbiamo dare il primo segnale d’essere sul pezzo e di combattere da Ascoli, perché combattere è nel DNA dell’Ascoli. Col Frosinone è una bella partita, stadio bello, giorno di festa, speriamo di dare una bella soddisfazione ai tifosi che verranno, più saranno e più ci daranno una mano”.