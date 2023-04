Volley, pazza Lube: rimonta su Verona e Semifinale conquistata

La Cucine Lube Civitanova si ripete e approda alla sua diciannovesima Semifinale Scudetto, la settima consecutiva, la tredicesima negli ultimi 14 spareggi per il tricolore.

Nella bolgia di un Eurosuole Forum sold out, i campioni d’Italia chiudono in grande stile la rimonta contro la WithU Verona piegando gli scaligeri con il massimo scarto (25-19, 25-23, 25-23).

Determinanti il servizio e l’attacco della Lube nel primo parziale (25-19). Ai 9 punti di Keita nel secondo set risponde Nikolov con 8 prodezze e la Lube, dopo una partenza diesel, mette la freccia tagliando il traguardo al fotofinish (25-23). Anche nell’ultimo atto il team di casa infila la rimonta con l’aiuto di un pubblico scatenato e vince per un pallone, mosso da un grande cuore (25-23).

Yant, autore di 15 punti con il 65% di positività, esce dal campo premiato con il titolo di MVP al termine della contesa, 1 ace e 1 muro. A quota 15 anche Nikolov davanti a Zaytsev, che lavora anche in ricezione e di punti a referto ne fa registrare 11. La WithU Verona, che prosegue la stagione ai Play Off 5° Posto, chiude con il top scorer Keita (17 punti). Bene in attacco anche Sapozhkov (14) e Mozic (12).

Giovedì 13 aprile, nel primo round della Semifinale Scudetto, i biancorossi affronteranno la vincente di Gara 5 dei Quarti tra Perugia a Milano (in campo a Pasquetta).

La partita

Formazioni tipo. Lube in campo con De Cecco al palleggio in diagonale con l’opposto Zaytsev, Yant e Nikolov in banda, Anzani e Chinenyeze al centro, Balaso libero. Ospiti schierati con la diagonale Spirito-Shapozhkov, Mozic e Keita in banda, Grozdanov e Mosca al centro, Gaggini libero.

Geniale la coreografia dei tifosi di Lube nel Cuore, ispirata al celebre film americano Jumanji. Grandi applausi per l’esibizione tra primo e secondo set del maestro Valentino Alessandrini, violinista marchigiano in forte ascesa e star dei social network. Presente in tribuna anche il celebre fiorettista anconetano Tommaso Marini.

Nel primo set Civitanova è efficace al servizio (2 ace a 0) e in attacco (57% contro il 44%), Verona è concreta a muro con 4 block. Yant (6 punti nel set) manda in affanno gli scaligeri dai nove metri. La Lube detta i ritmi (10-3), ma i veneti rientrano con un buon lavoro a muro e in difesa (14-13). Nella fase di equilibrio gli attaccanti biancorossi vanno a pieni giri. Poi il block di Anzani vale il +3 (18-15), l’ace del nuovo entrato Bottolo il 21-17. Finale in discesa con l’errore di Verona e il punto di Zaytsev (24-18). Mozic batte out (25-19).

Ospiti aggressivi al rientro (4-8). La Lube insegue, ma con Chinenyeze e Nikolov si rifà sotto (12-13) ed è il bulgaro a impattare dai nove metri (14-14). Civitanova mette il naso avanti sull’attacco out di Keita (17-16). Al doppio vantaggio cuciniero firmato da Zaytsev e Nikolov (21-19), la WithU risponde a muro e con l’attacco di Keita (21-21). Fase critica che trova la reazione biancorossa: dopo un errore scaligero, il servizio di Nikolov fa saltare il banco e agevola il muro di casa (23-21). A chiudere i conti ci pensa Yant (25-23).

Nel terzo set flessione dei biancorossi in avvio (7-11), ma il pubblico dell’Eurosuole Forum ricarica la Lube (12-12). Gli uomini di Stoytchev riprendono il pallino del gioco (14-16) e timbrano il muro di Keita per il +3 (17-20). Il sestetto di Blengini si compatta e si riavvicina dopo il contrattacco di Nikolov (20-21). Sul 22-23 tre magie consecutive di Yant in formato MVP valgono il colpo di coda dei campioni d’Italia (25-23) per l’approdo alle Semifinali.

Il tabellino

Cucine Lube Civitanova – WithU Verona 3-0 (25-19, 25-23, 25-23) – Cucine Lube Civitanova: De Cecco 0, Yant Herrera 15, Chinenyeze 8, Zaytsev 11, Nikolov 15, Anzani 2, Bottolo 1, D’Amico, Balaso (L), Garcia Fernandez 0. N.E. Ambrose (L), Diamantini, Gottardo, Sottile. All. Blengini.

WithU Verona: Spirito 2, Mozic 12, Grozdanov 3, Sapozhkov 14, Keita 17, Mosca 1, Bonisoli, Gaggini (L), Cortesia 3, Vieira De Oliveira 0. N.E. Zanotti, Jensen, Magalini, Massafeli Iasi Pedroso (L). All. Stoytchev.

ARBITRI: Cesare (RM) e Caretti (RM)

PARZIALI: 25-19 (24’), 25-23 (32’), 25-23 (27’). Totale: 1 h 23’.

NOTE: Civitanova: battute sbagliate 9, ace 4, muri 5, attacco 56%, ricezione 57% (32% perfette). Verona: battute sbagliate 14, ace 0, muri 9, attacco 55%, ricezione 48% (25% perfette). Spettatori: 4.000. MVP: Yant.