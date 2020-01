Furgone in fiamme al casello della A14 a San Benedetto

Un incendio ha gettato tensione e angoscia ieri non causando danni fisici alle persone.

L’episodio è successo ieri mattina, quando momenti di grande paura si sono verificati al casello autostradale dell’A14 di San Benedetto del Tronto.

Per cause in corso di accertamento ha preso fuoco un furgone Fiat Scudo. Immediatamente è intervenuto personale della Società autostrade che ha provveduto a chiudere parzialmente il casello, in entrata e in uscita. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme che rischiavano di coinvolgere le attrezzature del casello e una cabina Enel, appena danneggiata. Non si registrano feriti nell’accaduto ma solamente danni materiali ancora da conteggiare.

Sul posto sono giunti gli agenti dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine che hanno messo in sicurezza la zona oltre ad effettuare i rilievi per poter ricostruire cosa abbia scatenato le fiamme.