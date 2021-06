Gianna Nannini in concerto a Recanati. Torna quest’estate con il tour “La differenza” e il 1° settembre 2021 sarà all’Arena Beniamino Gigli.

Gianna Nannini in concerto a Recanati con “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza”

In attesa del concerto-evento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, che è stato posticipato al 28 maggio 2022 alla luce delle vigenti norme sui grandi eventi, Gianna Nannini torna questa estate ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con il tour in tutta Italia Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza, dal titolo del suo ultimo album La Differenza, anche per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte.

Il tour estivo prenderà il via il 13 luglio 2021 nei più bei teatri d’Italia all’aperto e sarà un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati di Gianna Nannini in una nuova espressione artistica.

Tra le tappe del tour l’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati il prossimo 1 settembre alle 21. Concerto organizzato dalla M&P Company con il patrocinio del Comune di Porto Recanati – Assessorato Turismo e Cultura.

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita):

poltrona primo settore 70,00 – poltrona secondo settore 65,00 – poltrona terzo settore 60,00 – poltrona quarto settore 55,00 – gradinata 45,00 (diritti di prevendita inclusi).

Info: 0871 685020 www.mpcompany.it