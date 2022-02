Dal 1° febbraio 2022, ai sensi del Decreto Legge n.1/2022 e del D.P.C.M. del 21 gennaio 2022, per accedere anche alle Questure nelle Marche è necessario il possesso, almeno, del Green Pass base.

Il Green Pass base è indispensabile per l’utenza dei seguenti settori:

Settore Polizia Amministrativa

Per le istanze relative al rilascio di autorizzazioni e licenze di polizia quali, ad esempio:

passaporti;

istruttoria e rilascio porto d’arma ecc.

Settore attività dell’Ufficio Immigrazione

cittadini stranieri che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

cittadini stranieri che si presentano allo sportello per richiedere la protezione internazionale fatte salve tutte quelle situazioni in cui le condizioni del richiedente asilo non consentono tale possesso.

NON È, INVECE, NECESSARIO PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ

Settore Polizia Giudiziaria.

persone che devono presentare denunce / querele;

persone che vengono convocate per indagini di polizia giudiziaria e di sicurezza.