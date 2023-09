Guida in stato di ebbrezza, sanzionato anche italiano senza patente

La patente non era mai stata conseguita

Nell’ambito del servizio di controllo del territorio e di guida in stato di ebbrezza, la Polizia della Questura di Ancona ha effettuati diversi controlli.

In particolare la Squadre Volanti ha identificato 55 persone e controllati 19 veicoli.

Inoltre, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria due italiani per violazioni del Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza.

Uno di essi veniva, anche, sanzionato in quanto sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita.