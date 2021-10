Hangartfest, a Pesaro il trittico della Compagnia Naturalis Labor

Hangartfest, festival di danza contemporanea, sostenuto dal MiC Ministero della Cultura, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro, e realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Israele a Roma, questa settimana ospita tre lavori della Compagnia Naturalis Labor.

Dopo il focus di Video Box sulla danza israeliana che si è chiuso domenica con la visione in prima nazionale di YAG_The Movie di Ohad Naharin, la prima performance adattata per lo schermo della Batsheva Dance Company, il Festival prosegue venerdì 8 alle 21.00 al Teatro Maddalena di Pesaro, con replica sabato 9 ottobre con il trittico dal titolo PICCOLI LUPI di Luciano Padovani, coreografo e direttore artistico della Compagnia Naturalis Labor.

La serata si apre con PEZZI FRAGILI, un lavoro per due danzatori su musiche di Shumann e Shostakovich che vede in scena Roberto Rizzo e Andrea Piazza interpretare la storia di persone comuni le cui abitudini giornaliere sono intrecciate con il luogo che abitano, al di fuori del quale c’è un mondo difficile da affrontare. È un pezzo sottile, poetico, evocativo che parla di passaggi, cambiamenti, di viaggi verso la vita.

PRELUDE è un trio interpretato da Alice Carrino, Jessica D’Angelo e Giuseppe Morello che, sulle note del famoso Prélude à l’après-midi d’un faune di Claude Debussy, accompagna lo spettatore in un’atmosfera neoclassica all’interno della storia amorosa, ma onirica del Fauno e le Ninfe.

La serata si chiude con NIGHT WOLVES che ispira anche il titolo del trittico, un quintetto che vede in scena tutti i danzatori. L’approccio coreografico qui perde la vena narrativa, ma la forza, l’energia e l’intensità che sprigiona il pezzo evoca la forza del branco.

Il Festival prosegue venerdì 15 ottobre alle 21.00 al Teatro Maddalena con lo spettacolo WHOMAN di Mario Coccetti per la S Dance Company, una coproduzione Cinqueminuti e MilanOltre Festival. Può un essere umano esistere a prescindere dal suo genere di appartenenza? È possibile essere completamente liberi? Partendo da queste domande lo spettacolo WHOMAN esplora l’identità del maschile e femminile.

La manifestazione si svolge nel rispetto delle procedure sanitarie e di sicurezza, a tutela della salute dei lavoratori, degli artisti e degli spettatori.

I biglietti possono essere acquistati sul sito www.liveticket.it e nei punti vendita convenzionati (nuovo punto vendita a Pesaro “Non solo tabaccheria” di Via Bertozzini, zona Piazzale 1° Maggio).

Per maggiori informazioni consultare il sito del Festival: www.hangartfest.it