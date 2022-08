Il 3 settembre arriva a Senigallia PhiloAddiction, Festival delle Dipendenze

Il 3 settembre, a Senigallia, arriva PhiloAddiction, un minifestival dedicato al mondo delle nuove alienazioni e relazioni, delle dipendenze, da quelle tecnologiche a quelle da sostanze, un’opportunità per riflettere in maniera filosofica e sociologica su di un tema solitamente relegato alla sfera sanitaria.

La therapeia degli antichi descritta da La cura di Franco Battiato, la dipendenza tecnologica indagata attraverso la serie tv distopica Black Mirror, il disagio giovanile raccontato da un teen drama come Euphoria, la riflessione sull’empatia attraverso le narrazioni cinematografiche del microcosmo ospedaliero, la gamification indagata con la palestra di Platone.

Un pomeriggio di riflessioni all’Auditorium San Rocco e uno spettacolo filosofico musicale la sera in Piazza Roma per traghettare emotivamente il pubblico in un viaggio tra le nostre dipendenze e le nostre fragilità verso una nuova consapevolezza del presente.

IL PROGRAMMA

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Sabato 3 settembre

POMERIGGIO

17:30 – Auditorium San Rocco

L’IMPOSSIBILE CURA DELLA VITA

lectio magistralis

con Filippo La Porta

PARADISI ARTIFICIALI

con Fabio Cantelli Anibaldi

intervistato da Lucrezia Ercoli

SERA

21:30 – Piazza Roma

DIPENDENZE E DIPENDENTI

con Maurizio Mandolini

PHILOADDICTION

nuove dipendenze e vecchie passioni

Spettacolo di musica e filosofia

ideazione e direzione Lucrezia Ercoli

Interviene Riccardo dal Ferro

ensemble musicale Factory

regia e video Riccardo Minnucci

In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Teatro La Fenice