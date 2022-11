Il futuro del Museo Archeologico statale di Ascoli Piceno: presentazione dei primi esiti della Convenzione di ricerca su Palazzo Panichi

Il prossimo giovedì 1° dicembre 2022 alle ore 15,00, presso Palazzo Panichi ad Ascoli, verranno presentati i primi esiti della convenzione sottoscritta lo scorso maggio dalla Direzione Regionale Musei Marche con la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Il Museo Archeologico statale di Ascoli Piceno espone a Palazzo Panichi un’importante e rappresentativa collezione archeologica del territorio marchigiano e costituisce un sito di riferimento della Direzione Regionale Musei delle Marche. Anche il palazzo, che lo ospita, è un monumento significativamente rappresentativo della città e non solo.

La convenzione, voluta dal Direttore Regionale Luigi Gallo, ha come responsabile scientifico la professoressa Renata Picone, Ordinario di Restauro architettonico e Direttore della Scuola di specializzazione dell’Università Federico II di Napoli, e vede coinvolti i professori Mariarosaria Villani e Luigi Veronese e i giovani ricercatori, arch. Luigi Cappelli, Sara Iaccarino, Ersilia Fiore e Agostino Capri.

Lo scopo della convenzione è molteplice: da un lato intende attivare delle indagini volte ad approfondire la conoscenza di Palazzo Panichi, sia nella sua evoluzione storica che nella sua consistenza spaziale e materica, dall’altro, indaga le linee metodologiche per affrontarne il restauro e ripensarne – migliorandole – le modalità di valorizzazione e fruizione. Un lavoro complesso quindi che, tramite l’approfondita conoscenza del palazzo rinascimentale, fornisce gli strumenti per intervenire sul museo, rendendolo più accogliente e facilmente fruibile. Frutto di questi lavori sarà la redazione di Linee guida e studi metodologici per il restauro, la conservazione e la fruizione ampliata del Palazzo Panichi ovvero quell’insieme di indagini preliminari indispensabili per ogni futuro intervento sul monumento.

Illustreranno i primi risultati della convenzione – relativi all’aggiornamento dell’evoluzione storica del palazzo, all’aggiornamento del rilievo con strumentazione innovativi e all’analisi dello stato attuale della costruzione, con particolare riferimento al suo stato conservativo e all’indagine diagnostica – il Direttore Regionale Musei delle Marche, dott. Luigi Gallo, il Direttore del Museo Archeologico statale di Ascoli Piceno dott.ssa Sofia Cingolani, il responsabile scientifico della Convenzione, Prof. Arch. Renata Picone, i coordinatori della ricerca, Prof. Arch. Luigi Veronese e Prof. Arch. Mariarosaria Villani.​