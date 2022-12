Il giorno della Pagella d’Oro a Fermo

Si svolgerà questa mattina alle ore 10.00 presso il Teatro dell’Aquila di Fermo la 60a edizione della Pagella d’Oro, ambìto riconoscimento organizzato dalla Carifermo Spa con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.

I presidenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo Giorgio Girotti Pucci e della Carifermo Spa Alberto Palma daranno il benvenuto ai 111 studenti provenienti dalle scuole di 40 comuni delle province di Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Teramo, dove la banca è presente con le sue Filiali. Le autorità presenti consegneranno il riconoscimento agli studenti, che saliranno sul palco accompagnati dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti.

In occasione della 60ma edizione è stata effettuata un’approfondita ricerca sull’evoluzione della Pagella d’Oro, nata nel 1964 a Fermo. Parallelamente alla ricostruzione storica, sono state digitalizzate tutte le fotografie conservate nell’archivio della Banca. Grazie al progetto è stato possibile ritrovare le immagini delle prime edizioni ed, incrociando i testi alle foto, ricostruire la storia dell’iniziativa.

Per quest’edizione speciale sarà proposto un format, che vuole valorizzare alcune figure legate direttamente alla Pagella d’Oro, nuovo rispetto alle passate che prevedevano invece una lectio su un tema di attualità. Luigi Alici, don Emilio Rocchi, Marco Cruciani, Lolita Falconi, Serena Abrami ed Elisabetta Cocciaretto si confronteranno sul premio che hanno ricevuto nella loro carriera scolastica.

Per il sessantesimo è stato inoltre realizzato un segnalibro celebrativo con il disegno che il prof. Danilo Interlenghi aveva ideato negli anni Ottanta per la Pagella d’Oro.

I premiati, segnalati dalle scuole come migliori “per profitto, capacità ed impegno”, riceveranno in dono una somma in danaro messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo ed alcune pubblicazioni edite dalla Carifermo Spa.

Sui canali social facebook e instagram “Carifermo Spa” è possibile postare foto e commenti sulla cerimonia dando a tutti la possibilità di condividere emozioni e curiosità.