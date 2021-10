Il sindaco Valeria Mancinelli alla Conferenza Nazionale Autorità di Sistema Portuale

Ancona – Presente il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini, si è riunita questa mattina da remoto la Conferenza Nazionale Autorità di Sistema Portuale che vede anche la partecipazione del sindaco Valeria Mancinelli quale rappresentante nazionale Anci delle città portuali.

Accanto ad alcune progettualità specifiche di alcuni porti del Nord Tirreno e del Mar Ligure Orientale ed agli stanziamenti previsti per diversi interventi sono stati affrontati i temi del PNRR e degli interventi infrastrutturali necessari per l’ammodernamento del sistema portuale, dei tempi di realizzazione e delle procedure che dovranno essere inevitabilmente snelle per rispettare la calendarizzazione prevista dall’Unione Europea.