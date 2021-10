Volley, Lube tornata al lavoro dopo gli impegni di Supercoppa

Cucine Lube, si apre la settimana del match di SuperLega a Trento. Biancorossi al lavoro compatti e concentrati.

Dopo 24 ore di riposo, in mattinata la Cucine Lube Civitanova è tornata in sala pesi, mentre nel pomeriggio è fissato un allenamento di tecnica. Si apre così la settimana verso la trasferta di SuperLega Credem Banca in programma domenica 31 ottobre (ore 18) contro l’Itas Trentino, team fresco vincitore della 26ª Del Monte® Supercoppa all’Eurosuole Forum grazie al 3-1 sulla Vero Volley in Finale.

Desiderosi di riscatto dopo il punto casalingo con Piacenza in Campionato e il passo falso con Monza in Supercoppa, capitan Juantorena e compagni sono chiamati a rialzare la testa nella 3ª giornata di andata della Regular Season in uno dei campi più difficili della SuperLega, la BLM Group Arena di Trento, contro il collettivo più in forma del momento, il sestetto guidato da Angelo Lorenzetti e trainato dall’evergreen Matey Kaziyski, Del Monte® MVP ieri all’Eurosuole Forum.

Con lo schiacciatore cubano Marlon Yant pronto a intensificare gli allenamenti, dopo un primo ritorno in palestra a mezzo servizio, e con il gruppo biancorosso compatto sulla necessità di correggere le sbavature tecniche per mezzo di dedizione e lavoro, i campioni d’Italia lanciano segnali importanti. In casa Lube tutti gli sguardi denotano tenacia e voglia di rivalsa.

Programma di lavoro dal 25 al 31 ottobre

Lunedì: Pesi – Tecnica

Martedì: Riposo – Tecnica

Mercoledì: Riposo – Pesi + Tecnica

Giovedì: Riposo – Tecnica

Venerdì: Pesi – Tecnica

Sabato: Partenza per Trento

Domenica: Tecnica – 3ª andata SuperLega vs Itas Trentino (ore 18 alla BLM Group Arena di Trento)