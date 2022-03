Il violinista dei Nomadi in concerto a Bolognola con gli autori dei Nomadi Petrucci & Ferrandi.

Si parla di valorizzazione del territorio, delle Marche, una delle regioni più

belle del mondo, di tipicità, di eccellenze a km 0 in diversi ambiti, di

favolose location naturali e non, di persone che portano alto il nome della

nostra regione, di buona cucina, di buona musica, di montagna, di una

primavera che tarda ad arrivare o di un inverno che è ancora in corso…

E se tutto questo potesse fondersi in una sola serata?

Metti un violinista, non uno a caso, il violinista dei Nomadi, proprio lui,

Sergio Reggioli, orgoglio Marchigiano.

Sempre dalle Marche, un Autore di brani per I Nomadi, che riesce mettere

insieme delle semplici parole facendo nascere poesie stupende, Marco

Petrucci.

E poi Un compositore, Francesco Ferrandi che giocando con le note e con

i tasti bianchi e neri regala melodie meravigliose.

Una cena Concerto a La Capanna bike and family hotel che chiameremo

“Racconti Nomadi”, uno storytelling della storia del gruppo secondo al

mondo per longevità dopo i Rolling Stones. Marco e Francesco, storici

autori dei Nomadi racconteranno aneddoti e canteranno le più belle

canzoni, dai principi con Augusto Daolio, fino ai nostri giorni,

attraversando il sentiero fiorito della loro amicizia prima ancora che

collaborazione musicale che dura da quasi 30 anni.

Il vero onore sarà avere Sergio Reggioli e il suo favoloso violino. Sergio è

violinista dei Nomadi dal 1998 e porta la nostra regione e l’immancabile

accento marchigiano (si, è orgoglioso del suo accento marchigiano e non

vuole nasconderlo) sui palchi di tutta Italia. Sarà emozionante per lui

tornare a suonare a Bolognola (l’ultima volta insieme ai Nomadi in

occasione del concerto nel 2020), località dove veniva a sciare da

ragazzino.

Il Menù sarà dedicato alla tradizione Marchigiana

Frescarelli (riso corco al sughetto finto)

Cannelloni di ricotta agli olibri

Brasato di vitella al Rosso Piceno

Patate Arrosto

Mix di dolci della Capanna

A Bolognola, il Comune più in alto delle Marche, nella splendida cornice

dei Monti Sibillini, una serata ricca di emozioni da trascorrere con il top

delle Marche, davanti al caminetto acceso de La Capanna, locale

accogliente e tipico di montagna, il prossimo 26 Marzo.

Info e prenotazioni al 334/2305960.