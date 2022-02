Illeciti ambientali, oltre 500 sanzioni penali nel 2021 nelle Marche

Nel corso dell’anno scorso gli agenti dei Carabinieri Forestali delle Marche hanno accertato 593 illeciti penali, che hanno portato alla denuncia di 496 persone.

In ambito di attività sanzionatoria amministrativa, contestate 2.415 illeciti che hanno comportato sanzioni comminate per un importo complessivo di 1.020.954,17 euro.

I controlli nel settore della tutela del territorio e delle aree protette sono stati 37.793 e rappresentano l’ambito di maggiore impegno dei Carabinieri Forestali (58% dei controlli). Accertati 76 reati e 715 illeciti amministrativi per un importo sanzionato pari a 117.696,06 euro.

Per la tutela della flora e della fauna selvatica e in ambito maltrattamento degli animali, sono stati eseguiti 16.900 controlli, dai quali sono emersi 122 reati segnalati all’Autorità Giudiziaria. Accertati 793 illeciti amministrativi per un importo sanzionato pari a 326.373,68 euro.

Tra le attività poste in essere a tutela della fauna e flora a rischio di estinzione dalle normative internazionali, si annoverano quelle svolte nel settore della CITES (Convenzione Internazionale per la Tutela delle Specie in via di Estinzione) e nel settore EUTR/FLEGT sul contrasto all’importazione e al commercio illegale di legno e prodotti da esso derivati proveniente da tagli illegali e/o da interventi di disboscamento. Complessivamente i due Nuclei Carabinieri Cites (Ancona e Fermo) hanno effettuato 811 controlli accertando 14 reati e 15 illeciti amministrativi per un importo contestato pari a 36.150 euro. Rilasciate 802 certificazioni Cites riguardanti l’importazione e/o l’esportazione di oggetti realizzati in materiale appartenente a specie protette, come ad esempio avorio o pellami di serpente o coccodrillo.

Quanto alle azioni di prevenzione e repressione degli incendi boschivi: 1.015 controlli), 99 reati, 50 illeciti amministrativi accertati per un importo sanzionato pari a 9.602,00 euro.

Favoriti dall’andamento climatico, nell’arco del 2021 si sono verificati 84 incendi boschivi (il triplo rispetto allo scorso anno) che hanno interessato una superficie totale percorsa dal fuoco di circa 366 e