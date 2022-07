Impiantistica sportiva, al via il bando per l’assegnazione di contributi

Pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per interventi di riqualificazione di impianti e attrezzature per lo sport di proprietà pubblica (Misura 3).

L’intervento prevede uno stanziamento di risorse pari complessivamente a 4.725.000 euro per l’annualità 2023 e 2024.

La Regione Marche intende favorire la riqualificazione della rete degli impianti sportivi per garantirne la fruibilità e la piena sostenibilità gestionale, viene offerta la possibilità a tutti i cittadini di praticare sport in impianti adeguati e conformi agli standard di sicurezza.

Per l’assessore allo Sport e Cultura della Regione Marche si tratta di un segnale importante per raggiungere gli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare la qualità urbana e riqualificare il tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva. Una azione in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sottoscritta da 193 Paesi membri dell’ONU, fra cui l’Italia. Significativo è il traguardo di potenziare e promuovere l’inclusione sociale, di fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili, di integrare le misure di contrasto al cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione territoriali pubbliche. E’ anche in linea con la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, approvata dal Consiglio Regionale nel dicembre 2021.

Il contributo assegnabile è pari all’80% della spesa ammissibile con un massimale di 100.000 euro per gli impianti siti nei comuni fino a 5000 abitanti; al 60% della spesa ammissibile con un massimale di 100.000 euro per gli impianti siti nei comuni oltre 5000 abitanti.

Sono soggetti beneficiari gli Enti locali (Province, Comuni, Comunità Montane); le Unioni di Comuni; le Università delle Marche; le Federazioni sportive olimpiche, federazioni sportive paralimpiche, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP; le Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI da almeno 2 anni precedenti quello di presentazione della istanza di contributo.

I contributi saranno concessi a favore degli impianti sportivi esistenti di proprietà di enti pubblici per migliorarne la fruibilità e la qualità dei servizi offerti agli utenti, per interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, attrezzature fisse e strumenti per la pratica di discipline olimpiche/paralimpiche, fino ad un massimo del 50% della spesa complessiva.

A garanzia della qualità degli interventi, i progetti dovranno essere corredati del parere preventivo in linea tecnico-sportiva del Coni per l’intero impianto sportivo che beneficerà delle risorse.

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata tramite il sistema informativo Sigef (https://sigef.regione.marche.it) dalle ore 09:00 del giorno 01/08/2022 alle ore 17:00 del giorno 15/11/2022.