“Incontri musicali d’Estate” al Campana di Osimo

Sarà un viaggio nel tempo, con musiche che spaziano da Gershwin a Bach, da Rossini a Morricone, passando per Brahms, Rota e Piazzolla, il concerto di questa sera al Cortile di Palazzo Campana di Osimo per la rassegna ‘Incontri musicali d’estate’, alla trentaduesima edizione.

Protagonista il Rossini Saxophone Quartet con Daniele Mancini, sax soprano; Andrea Fanesi, sax alto; Luca Marinelli, sax tenore; Massimiliano Bertozzi, sax baritono: quattro amici musicisti diplomati al Conservatorio di Pesaro che vantano, sia singolarmente che in formazione, numerose esibizioni in nazionali e internazionali.

La rassegna termina mercoledì 3 agosto con il recital pianistico di Rachel Breen, vincitrice del Concorso Internazionale della Nuova Coppa Pianisti.

Al termine dei concerti fino alle 23.15 è possibile visitare la collettiva di pittori marchigiani ‘MOSTRAMI! SPAZIO AGLI ARTISTI’, allestita al piano nobile di Palazzo Campana fino al 14 agosto.

Ingresso ai concerti è gratuito.

Prenotazione consigliata al link http://campana.eventbrite.com/