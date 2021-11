Info trasferta tifosi a Cisterna per Top Volley – Cucine Lube

Si organizza la trasferta in pullman per i tifosi biancorossi a Cisterna di Latina per il match di domenica 28 novembre 2021 tra Top Volley Cisterna e Cucine Lube Civitanova, gara delle ore 18 valevole per la nona giornata di andata della SuperLega Credem Banca.

Per info e prenotazioni rivolgersi al signor Pino Cozzi (cellulare 340 8609198) dalle ore 15.30 alle ore 19.30. Le adesioni sono consentite fino alle ore 22 di mercoledì 24 novembre, con la possibilità in via eccezionale di prenotarsi anche al palas durante la sfida Cucine Lube – Consar.

Orari di partenza:

_ domenica 28 novembre 2021 alle 10.15 dal Palasport in contrada Fontescodella a Macerata.

_ domenica 28 novembre 2021 alle 10.45 dal parcheggio dell’Eurosuole Forum in via San Costantino a Civitanova.