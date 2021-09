Jesi, CT Mancini diventa ambasciatore della città

Momento emozionante per Mancini e l’intera città di Jesi, comune che ha dato i natali al CT azzurro.

Le foto in bianco e nero di quando era piccolo, lo scudetto con la Sampdoria, il rapporto tormentato con la maglia Azzurra e infine il trionfo all’Europeo. Il tutto condito da ricordi, aneddoti, musica e tanti applausi.

Quello che è andato in scena ieri sera al palasport di Jesi (Ancona) è stato un autentico tributo a Roberto Mancini. E alla fine della serata – condotta da Marino Bartoletti e che ha visto centinaia di jesini sugli spalti del palazzetto – il ct della Nazionale campione d’Europa ha ricevuto ufficialmente la nomina di ‘ambasciatore della città di Jesi’. A conferirgli il titolo è stata l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Bacci. “È per me un grande onore”, ha detto il ct visibilmente emozionato.