La Cucine Lube in TV nel mese di novembre

La Lega Pallavolo Serie A ha definito il palinsesto televisivo per il mese di novembre, con le gare programmate a orari differenziati. Tutti i match della Cucine Lube Civitanova saranno trasmessi in live streaming da Volleyball TV (volleyballworld.tv), mentre la sfida casalinga contro Modena della 6a giornata, in calendario domenica 14 novembre 2021 alle 18, avrà anche la diretta tv su Rai Sport. Tra il 3 e il 28 novembre i biancorossi scenderanno in campo ben 7 volte per un autentico tour de force.

Una panoramica.

Alcuni appuntamenti sono rimasti inalterati, altre partite hanno subito uno spostamento. Mercoledì 3 novembre, alle 20.30, per la 4a giornata, i campioni d’Italia ospiteranno all’Eurosuole Forum Verona Volley. La gara della 5a giornata è in programma al Mediolanum Forum di Assago contro l’Allianz Milano con fischio d’inizio alle 15.30 di domenica 7 novembre. Solo tre giorni dopo, mercoledì 10 novembre, alle 20.30, Juantorena e compagni saranno di scena in Brianza per l’anticipo dell’11ª giornata di andata nel quartier generale della Vero Volley Monza. Riflettori puntati sull’Eurosuole Forum, domenica 14 novembre alle 18, per il big match del 6° turno con la Leo Shoes PerkinElmer Modena (diretta Rai Sport). Anticipata alle 15.30 di domenica 21 novembre la sfida della 7ª di ritorno in Calabria contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Lube nel campo alle 20.30 di mercoledì 24 novembre all’Eurosuole Forum con la Consar RCM Ravenna per l’8° turno, e alle 18 di domenica 28 novembre sul campo della Top Volley Cisterna per la 9ª.

CALENDARIO CUCINE LUBE A NOVEMBRE

4a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Mercoledì 3 novembre 2021, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Verona Volley

Diretta Volleyball TV

5a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Domenica 7 novembre 2021, ore 15.30

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova (Mediolanum Forum ASSAGO)

Diretta Volleyball TV

ANTICIPO 11a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Mercoledì 10 novembre 2021, ore 20.30

Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova

Diretta Volleyball TV

6a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Domenica 14 novembre 2021, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes PerkinElmer Modena

Diretta RAI Sport

Diretta Volleyball TV

7a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Domenica 21 novembre 2021, ore 15.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Cucine Lube Civitanova

Diretta Volleyball TV

8a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Mercoledì 24 novembre 2021, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Consar RCM Ravenna

Diretta Volleyball TV

9a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Domenica 28 novembre 2021, ore 18.00

Top Volley Cisterna – Cucine Lube Civitanova

Diretta Volleyball TV