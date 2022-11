La JUDO SAMURAI JESI promossa in A1

JESI ha una squadra in A1 anche di Judo. A partire dal 2023 infatti la JUDO SAMURAI JESI potrà partecipare al Campionato Italiano di Judo A1, grazie al risultato ottenuto al Campionato Italiano 2022 di Judo in A2.

Un terzo posto insperato, dopo aver perso il primo scontro diretto e aver vinto tutti i successivi incontri fino alla vittoria nella finale del terzo posto. Un grazie particolare a tutti i componenti della squadra: Bitri Klajdi, jesino doc; Coppari Riccardo, jesino doc che ha contribuito al risultato vincendo tutti gli incontri; Sguerzi Yann (unico straniero in squadra); Clementi Edoardo jesino che ha vinto nel 2022 i Campionati Italiani under 21; Galbiati Luca, il massimo che ha vinto l’ultimo incontro quello che ci ha regalato il podio.

E’ la prima volta che Jesi può vantare un Club di Judo in serie A1. Il coronamento di un anno speciale, il 2022 è il 40° anno di attività della JUDO SAMURAI e non poteva esserci miglior risultato per festeggiarlo.

In realtà i festeggiamenti si concluderanno domenica 18 dicembre al Palasport di Jesi, dove la JUDO SAMURAI sarà protagonista per aver organizzato uno Stage di alto livello tecnico con i MAESTRI Riccardo Coppari e Alfredo Vismara (9° DAN del Kodokan di Tokio del Giappone, la massima autorità del Judo mondiale), al mattino, iniziativa alla quale seguirà una gara di giovani ed infine nel pomeriggio dalle 16 alle 18 una manifestazione per bambini che si concluderà con l’arrivo di Babbo Natale.