La ringhiera cede, donna cade da tre metri e perde la vita

Floriana De Carolis, dell’età di 69 anni ostetrica in pensione, dopo aver prestato servizio all’ospedale Murri di Fermo, ha perso la vita, cadendo dal balcone di casa sua in via Aldo Moro a Lapedona. La ringhiera ha ceduto e l’infermiera è precipitata dall’altezza di circa tre metri.

La tragedia è avvenuta poco dopo le 18 di ieri 14 settembre, quando la donna era sola nella sua abitazione. Sul luogo dell’accaduto è intervenuto il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde di Fermo. I tentativi di rianimare la donna sono stati vani causa i molti traumi riportati nella caduta.

Il luogo della tragedia sono sopraggiunti i Carabinieri della stazione di Monterubbiano, dopo i rilievi del caso hanno confermato la morte per cause accidentali. Sulla salma è stata effettuata l’ispezione cadaverica che ha stabilito il decesso provocato da un trauma facciale riportato a seguito della caduta.

La dinamica dell’incidente è stata confermata dalla Procura della Repubblica che ha concesso il nullaosta per i funerali e restituito la salma alla famiglia. Floriana De Carolis aveva perso il marito lo scorso dicembre. Aveva tre figli e viveva con uno di loro, che al momento dell’accaduto era fuori per lavoro. ABov