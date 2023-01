Martedì 10 gennaio prenderà il via la seconda edizione del progetto “Laboratori intergenerazionali del gioco degli scacchi” ad Ascoli Piceno.

L’iniziativa è in programma dalle ore 17 alle ore 19 presso il Circolo Acli Centro socio culturale Tofare Aps in via Oristano (angolo Via Napoli) e si ripeterà ogni martedì allo stesso orario.

Il progetto consiste in una serie di lezioni e partite libere di scacchi ed è organizzata da A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani e dal Centro socio culturale Tofare Aps, in collaborazione con Acli Provinciali di Ascoli Piceno e Club Scacchi Offida ASD Aps.

Già nel 2022 sono stati realizzati più di 30 appuntamenti con il progetto, sia in orario pomeridiano che serale, appuntamenti che hanno visto la partecipazione di più di 100 persone di ogni età.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita ma occorre preiscriversi al numero 3442229927.

“Il gioco degli scacchi – dicono i promotori del progetto – è adatto per tutte le età. Infatti possiamo iniziare a imparare questo gioco sempre. Giocare a scacchi, a differenza di molti altri sport, è senza età. Infatti l’età non influenza la ricerca del tuo avversario. I giocatori sono stimolati a trovare continuamente nuove idee per la difesa e per l’attacco. Ma bisogna anche sviluppare capacità intuitive e prevedere le mosse del proprio avversario. A livello pedagogico, gli scacchi insegnano il rispetto delle regole”.